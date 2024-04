¿Se odian o se extrañan? Peso Pluma y Nicki Nicole confunden con sus mensajes ocultos

Peso Pluma / Nicki Nicole La ex pareja sigue dando de qué hablar. (Instagram (@pesoplumacharts) / (@nicki.nicole))

Nicki Nicole y Peso Pluma pasaron del amor al escándalo, pues luego de presumir su relación en redes sociales y en distintos eventos, terminaron envueltos en habladurías luego que el cantante de corridos tumbados fuera captado con otra mujer en Las Vegas.

La situación llevó a la argentina a dar por terminado su romance a través de las redes sociales, por lo que desde entonces no han hablado al respecto de si conversaron o no sobre su ruptura, pues el mexicano ha preferido no hablar al respecto.

Sin embargo, si se han lanzado algunas indirectas lo que ha llevado a pensar a internautas que pese a la separación se siguen amando y extrañando.

Los mensajes ocultos entre Nicki Nicole y Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma han continuado con sus carreras profesionales en medio de su complicada situación sentimental. Ella se encuentra en medio de las promociones de su nuevo tema, mientras que él también ha lanzado algunos sencillos pero también se le ha visto con buena compañía en sus últimas apariciones.

Son varias las publicaciones que la argentina ha realizado sobre su nueva canción ‘Ojos verdes’ la cual lanzará el próximo 24 de abril y de la cual aseguran que cuenta con varios dardos a su ex pareja.

¿Cumbia norteña?😱



Nicki Nicole:A quien vas a engañar a quien le vas a mentir diciendo q no me extrañas💅



Peso Pluma le responde con el verso q le escribió en TEKA:"como me mira,super picante como de Argentina"



Es obvio q @Nicki_Nicole19 y @_PesoPluma se aman y extrañan,HABLEN pic.twitter.com/cGnoQlpApT — Shion (@ChicShion) April 18, 2024

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes”, “pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”, “a quien vas a engañar a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas”, son algunos de los mensajes que Nicki ha lanzado en su cuenta en Instagram junto con algunas postales.

Por su parte el llamado doble P no se ha quedado callado y también ha lanzado una indirecta con ‘TEKA’ sencillo que comparte junto a JBalvin y el cual han dado a conocer con algunos videos.

“Como me mira, súper picante como de Argentina”, se escucha en un verso de la canción.

Debido a los dardos sigilosos que ambos se han dedicado usuarios aseguran que se siguen extrañando, aunque otros expresan que ella lo odio por la infidelidad y humillación a la que la sometió pro andar con otra mujer.

