“Pensé en rajarme”: Zugey Lamela comparte reflexión sobre proceso de lactancia

La periodista ancla de Telenoticias (Telemundo), Zugey Lamela, acudió a las redes sociales para compartir una reflexión sobre lo que ha sido su proceso de lactancia tras dar a luz a su hija Cecilia Victoria a principios de este año.

Lamela indicó que luego de un duro proceso al principio, pero ya lleva unos tres meses de lactancia gracias a los consejos que le han brindado profesionales de salud y el apoyo de su esposo, el también periodista Walter Soto León.

“La lactancia no es fácil pero los servicios de una consultora pueden hacer la diferencia, sobre todo, si te guían con amor y no presionándote. Gracias @doulaibclc_yaheli por educarnos, guiarnos, orientarnos y querernos tanto. Superados los primeros días que fueron DUROS, DUROS y superadas unas perlas de leche, cuyos síntomas iniciales me hicieron pensar que estaba enfermándome, aquí vamos camino a el tercer mes lactando y preparando un banco de leche”, escribió Lamela.

La periodista indicó que ante la frustración del comienzo del proceso muchas veces lloró y pensó “en quitarse”. “No es fácil, pero al menos lo quise intentar, sin presionarme y pensando en que si no lo lograba, tampoco pasaba nada. Muchas veces lloré y pensé en rajarme, sin embargo, el apoyo de mi amado esposo @waltersotoleon también fue crucial. Pronto les contaremos más y por qué el apoyo de la pareja es fundamental en este proceso también. ¡Somos un equipo en todo! El Hospital Ashford tiene un gran programa de lactancia y su coordinadora Edna Sáez fue fundamental para lograr la pegada desde el primer día y aclarar dudas durante esas primeras horas. ¡Gracias! Todavía mantengo comunicación con ella y admiro su compromiso, amor y entrega desde la orientación que me ofreció antes de dar a luz en el hospital. Si estás en la dulce espera, coordina todo y oriéntate con tiempo. A mí me funcionó ponerme pequeñas metas, intentarlo por el primer mes y dependiendo de cómo me sintiera, pensaba en el próximo. Todo ha sido pensando en “un día a la vez”. Recuerda siempre que si mamá está bien, bebé también lo estará”, añadió.

La hija de los periodistas cumplirá tres meses de nacida a finales de abril. Cecilia Victoria nació el 31 de enero a las 10 de la mañana, pesó 7 libras y midió 19.6 pulgadas.