Padre y hermana de Maripily Rivera: “Ella es así, no es persona de quedarse con rencor”

Aunque la empresaria Maripily Rivera ha demostrado ser una persona de carácter fuerte en La Casa de los Famosos 4 (LCDLF), su hermana, Glorimar, y su padre, Héctor, describieron a la boricua como una mujer “alegre” y que “no es persona de quedarse con rencor”.

“Ella pone alegría donde quiera que va. Así como es en “La Casa de los Famosos”, así mismo es acá. Pelea y después te ama, te quiere, te adora y te cuida. Estamos locos de que salga para compartir con ella. La extrañamos demasiado (...) [Extrañamos] la personalidad de ella, el carisma, ella hace una fiesta donde sea. Si en la fiesta nadie está hablando, ella pone a todo el mundo a hablar, a gozar, a bailar. A ella le gusta hacer muchas maldades y, aunque no lo creas, extraño las maldades de ella”, explicó su hermana en entrevista con Alexandra Fuentes (Telemundo).

El padre de Maripily confesó que ésta le consultó si debía participar en el reality show: “Ella desde un principio, cuando fue a tomar la decisión de irse, desde meses antes se estaba comunicando con la familia. Principalmente con Joe Joe y conmigo. [Yo le dije] son decisiones que tienes que tomar, tu siempre has tomado tus decisiones y gracias a Dios, hasta ahora todo te ha salido bien, ¿por qué esto no te va a salir bien? Yo creo sí debes dar el paso. Han sido tres meses, ella ha cogido palos de todo el mundo, pero ella también los ha dado, y los ha dado buenos. Y estas semanas que queden, sé que los va a dar peor”.

Sobre su reconciliación con el cuarto Tierra, la hermana de Maripily aseguró que la boricua es una persona que no guarda rencor y que, a diferencia de otras personas, ella sabe pasar la página.

“Las personas se quedan con el rencor de las cosas que pasan, y no saben pasar la página. Mi hermana es así, ha sido así con todo el mundo. Al principio te ve y te dice dos o tres cosas, y te dice las verdades en la cara porque ella no tiene filtro. Pero luego te busca la vuelta, ella no es persona de quedarse con rencor. Nunca lo ha sido y hace las cosas de corazón”, sostuvo.

Ambos coincidieron en que la esencia de la boricua la ha mantenido en la competencia. “Le diría que no se quite y que siga siendo ella”, añadió su hermana.

Maripily se convirtió anoche en una de los cinco habitantes nominados en la treceava semana para abandonar el reality show. Los otros concursantes que están nominados para abandonar la casa-estudio son Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Paulo Quevedo y Alana Lliteras.

El cantante mexicano, Lupillo Rivera, aseguró que esta semana Maripily Rivera saldrá del reality show.

“Esta semana sale Maripily”, expresó el especialista en música regional mexicana a sus compañeros del cuarto Agua Aleska Génesis, José “La Melaza” Reyes y Alana Lliteras.

“Seguimos apoyando a Maripily, desde el principio hasta final. Mi apoyo siempre para Maripily”, “El limpiando su camino para que sea el ganador pero la resistencia somos notros y él no nos manda” y “Te quedaras con las ganas Lupe. Nosotros ponemos hasta la abuela tuya a votar por Maripily”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales de Telemundo Puerto Rico, quienes compartieron el video que ya cuenta con más de 100 mil visualizaciones.

Actualmente, quedan 11 habitantes en el reality show: Maripily Rivera, Patricia Corcino, Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Alana Lliteras, Aleska Génesis, José “La Melaza” Rivera, Cristina Porta, Paulo Quevedo y Geraldine Bazán.

LCDLF 4, que inició el 23 de enero, culminará el próximo 20 de mayo. El ganador obtendrá un maletín valorado en $200 mil dólares.

Fecha de la gran final de “La Casa de los Famosos 4″

La cadena Telemundo anunció este lunes, que la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), llegará a su final a finales del próximo mes de mayo, cumpliendo con cuatro meses al aire.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo de 2024, donde uno de los finalistas se llevará un premio 200 mil dólares.

Se espera que el programa cuente con 17 eliminaciones y seis finalistas o 18 eliminaciones y cinco finalistas.

Entre los habitantes favoritos de los cibernautas para ganar LCDLF 4 se encuentran: Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Alana Lliteras.

El famoso programa ser sustituido por la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP”, la cual contará con celebridades como: Alicia Machado, Patricia Navidad, “El Puma”, Rosie Rivera, Diana Reyes, Carolina Tejera, Daniela Castro y Polo Marín.

“Top Chef VIP 3″ estrena el martes, 21 de mayo 2024, con la animación de la actriz colombiana Carmen Villalobos.