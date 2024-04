Lupillo Rivera en LCDLF 4: “Esta semana sale Maripily”

El cantante mexicano, Lupillo Rivera, aseguró que esta semana que la empresaria y modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, saldrá esta semana de la “La Casa de Los Famosos” 4 (LCDLF).

“Esta semana sale Maripily”, expresó el especialista en música regional mexicana a sus compañeros del cuarto Agua Aleska Génesis, José “La Melaza” Reyes y Alana Lliteras.

Por su puesto, los comentarios de los fanáticos de la boricua no se hicieron esperar y puntualizaron en las redes sociales que durante la decimotercera gala de eliminación la volverán a salvar.

“Seguimos apoyando a Maripily, desde el principio hasta final. Mi apoyo siempre para Maripily”, “El limpiando su camino para que sea el ganador pero la resistencia somos notros y él no nos manda” y “Te quedaras con las ganas Lupe. Nosotros ponemos hasta la abuela tuya a votar por Maripily”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales de Telemundo Puerto Rico, quienes compartieron el video que ya cuenta con más de 100 mil visualizaciones.

Actualmente, quedan 11 habitantes en el reality show: Maripily Rivera, Patricia Corcino, Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Alana Lliteras, Aleska Génesis, José “La Melaza” Rivera, Cristina Porta, Paulo Quevedo y Geraldine Bazán.

LCDLF 4, que inició el 23 de enero, culminará el próximo 20 de mayo. El ganador obtendrá un maletín valorado en $200 mil dólares.

“La Divaza” sobre Maripily: “Yo realmente vi a Maripily como mi madre”

En una reciente entrevista, Pedro “La Divaza” Figueira rompió en llanto cuando comenzó a hablar de María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la ponceña, aseverando que la veía con una madre.

“Aprendiendo tanto sobre el perdón, sobre las cosas que pasaron con Maripily, y yo realmente vi a Maripily como mi madre en ese programa”, comenzó diciendo el youtuber venezolano.

“La Divaza” reveló que creció preocupado y triste porque no entendía la razón por la que su progenitora “no me aceptaba”. Contó que en una ocasión le compró una casa y a esta “no le gustó”. Por esa razón, comenzó a sentir mucho resentimiento. Esto lo llevó a mostrarle al mundo todo lo que vivió, pero puntualizó que fue “egoísta” de su parte.

“Hoy puedo decir que perdono a mi mamá, y que yo también me equivoqué e hice cosas horribles, porque las personas cuando estamos molestas hacemos cosas muy feas. Me arrepiento tanto de haber hecho eso. Y entonces después pasa esto y me meto a la casa y es como que coñ*”, agregó.