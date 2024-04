La Casa de los Famosos: Ariadna Gutiérrez revela qué siente por Rodrigo Romeh

Ariadna Gutiérrez se convirtió en la decimosegunda eliminada de La Casa de los Famosos, y luego de haber salido del reality show, la ex Reina de Belleza decidió confesar que sí tiene sentimientos hacia Rodrigo Romeh, pues durante su estancia en la emisión, ambos intentaron negarlo.

¿Qué dijo Ariadna Gutiérrez sobre Rodrigo Romeh?

Cabe señalar que surgió un triángulo amoroso, pues en varias ocasiones, el influencer tuvo enfrentamientos con Lupillo Rivera, por el cariño de Ariadna.

Tras su eliminación, Gutiérrez conversó con la conductora Jimena Gállego, quien la cuestionó sobre todo lo que vivió dentro de la casa, especialmente acerca de sus sentimientos hacia Rodrigo.

“Sí siento mucho amor por él... Es uno de los mejores hombres y seres humanos que yo he conocido en mi vida, es un ser demasiado maravilloso”, expresó Ariadna.

Aunque la modelo evitó abordar la posibilidad de una relación romántica futura, descartándola por completo.

“Creo que enamorarse es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho mucho amor por él, porque él siempre estuvo a mi lado, me dio los mejores consejos, siempre estuvo ahí. Si yo me caía él me levantaba”, agregó.

Según Ariadna, dentro del juego, Romeh es considerado el jugador más inteligente y compasivo. Ella confía en que él sea el estratega más capaz para llevar al cuarto tierra a alcanzar verdaderamente la final

¿Quiénes siguen en la competencia?

Aleska Génesis

Alana Lliteras

Clovis Nienow

José Reyes

Lupillo Rivera

Maripily Rivera

Rodrigo Romeh

Cristina Porta

Paulo Quevedo

Patricia Corcino

Geraldine Bazán

Horario y dónde ver el reality show

La emisión se transmite de lunes a viernes, y domingos, en un horario de 7 PM/6C, por medio de la señal de Telemundo. También puedes seguir la transmisión del reality show a través de la aplicación para dispositivos móviles.

Además, se espera que el próximo lunes 20 de mayo sea la gran final del reality show.