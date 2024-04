Esta es la millonaria cifra que podría generar Shakira con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira, luego de sorprender a sus fans con el lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran, el pasado 22 de marzo, y ofrecer un show sin precedentes en el Times Square de Nueva York, Estados Unidos. La intérprete de éxitos como Waka Waka, Suerte y Chantaje causó furor en el mundo del espectáculo tras confirmar su gira mundial Las mujeres no lloran world tour.

Esta aventura iniciará el próximo 24 de noviembre en Estados Unidos y, aunque todavía faltan fechas por confirmar de sus conciertos, se prevé que esta gira será una de las más exitosas de la cantante, tanto así que se estima que acumule una fortuna de al menos 90 millones de euros, señala el medo El Nacional, una cifra que sería comparable con su anterior El Dorado World Tour, que recaudó cerca de 100 millones de dólares.

Hasta el momento, según la revista Forbes, el patrimonio neto de la artista se estima en alrededor de 400 millones de dólares, éxito financiero que tendría un gran incremento con los nuevos conciertos que prepara la barranquillera.

Recomendados

[ Shakira asegura que al estar casada con Piqué no sentía ganas de trabajar: “Es una suerte no tener un marido” ]

Shakira se encuentra en el mejor momento de su carrera

Según comentó la artista en una reciente entrevista que le concedió a la revista Aló, en este último año su vida se ha transformado por completo, debido a que después de la tormenta llegó la calma y, como resultado, su pasión, esfuerzo y dedicación por la música revivió, después de sentir que estaba en descenso.

“Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera, y no tener un marido en casa para ayudar con cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo... Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes”, confesó.