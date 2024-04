Dan de alta a comediante de “El Remix”

El comediante Fernando Miranda, quien fue operado el martes de un tumor en la zona del intestino, salió hoy, jueves, del Hospital Ashford, en Condado.

La noticia fue confirmada por el presentador Fernan Vélez “El Nalgorazzi” en el programa Lo Sé Todo de Wapa Televisión. Del mismo modo, se indicó que la operación fue un éxito y esperan por los resultados de patología.

Miranda, también conocido como Fernand Sao, es parte del elenco de “El Remix” de Wapa TV y también forma parte del equipo de producción del programa “El Reguero” de La Nueva 94 con Beauchamp y Alejandro Gil Santiago.

En entrevista con “El Nalgorazzi”, el comediante y músico explicó: “Es una situación que me llegó de repente, porque eso fue unos laboratorios que me hice y me descubrieron este pequeño tumor en el intestino y de ahí en adelante todo ha sido súper rápido, con la mano de Dios siempre poniéndome las herramientas. Soy de las personas que no me chequeaba, no me hacía laboratorio ni nada y gracias a mis hermanas que me decían, tienes que hacerte laboratorios, fui me lo hice”.

“En el laboratorio la hemoglobina la tenía en cuatro, de ahí salimos al hospital y me pusieron sangre”, añadió.

Sobre la operación, el comediante y actor explicó que durante en el proceso le quitarán la parte afectada del intestino para verificar qué es lo que tenía y si tiene tumores adicionales.

Con lágrimas en sus ojos y sin poder contener el llanto este expresó que su mayor preocupación son sus hijos.

Miranda también se expresó en sus redes sociales sobre el proceso por el cual está pasando.

“Corillo un abrazo para que sepan el estatus Ya que muchas amistades me están escribiendo y Son Pocos que saben, estoy en el hospital me van a poner sangre tengo la hemoglobina baja todavía. Mañana Martes me operan de una cosita que me salió ahí rara en el intestino - Esperando con Dios adelante todo va a salir bien. Gracias a todos los enfermeros “as” del hospital me han tratado super”, añadió.

Miranda es conocido por su participación en “El Remix, en las comedias de “Cuatro por Peso” junto a Francis Rosas, Danilo Beauchamp y Alejandro Gil, además de su carrera en la música con orquestas de merengue como Rika Swing.