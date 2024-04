Maritere Castellanos llega al Coca Cola Music Hall con “Madres en cuarentena”

Tras alcanzar su lleno total en solo 24 horas en las presentaciones en el Teatro Tapia el pasado mes de febrero, Maritere Castellanos Esteve regresa con su stand up comedy “Madres en cuarentena” al Coca-Cola Music Hall el sábado, 11 de mayo 2024, esta vez con doble función a las 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche.

Con más de un millón de seguidores en Instagram y sobre 246 mil en Facebook, Esteve promete una tarde repleta de risas, con anécdotas que harán que el público se sienta muy identificado, lo que fue demostrado en sus pasadas presentaciones.

“Madres en cuarentena” se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. Lo que comenzó con el propósito de entretener a sus amistades durante la pandemia, puso de manifiesto el talento de Maritere como comediante y la acogida de la gente creció a niveles insospechados.

“Siempre tuve el deseo de actuar, pero me dediqué al rol de madre que tanto me apasiona. Y quien diría que precisamente compartir este rol es lo que me llevaría a realizar este sueño que tengo desde niña”, compartió Maritere Esteve.

Los boletos para “Madres en cuarentena” se pueden conseguir en Ticketera.

Yasmín Mejías rendirá homenaje a Pedro Juan Texidor con “Altagracia, y ahora, ¿qué hago con La Prieta?”

La veterana actriz Yasmín Mejías regresa al teatro con su icónico personaje en “Altagracia, y ahora, ¿qué hago con La Prieta?”, en donde se recordará y honrará de una manera única al actor Pedro Juan Texidor, quien encarnó a su esposo “Tato” durante décadas.

“Altagracia” quedó viuda y ahora enfrenta una nueva realidad junto a un grupo de grandes amigos que con sus ocurrencias, recuerdos nostálgicos y humor, la ayudarán a seguir hacia adelante, con una pieza escrita por Wilson Torres, cuyas presentaciones están pautadas para 22 y 23 de junio en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Estoy más que emocionada porque por primera vez Altagracia llega al Centro de Bellas Artes de Caguas, y más que nada, porque tendré la oportunidad de honrar a mi compañero por tantos años Pedro Juan Texidor. ‘Altagracia’ quedó viuda, pero con esta propuesta va a aprender a enfrentar su nueva realidad junto a un grupo de amigos. Y yo quiero que todo ese público que apoya Altagracia en este nuevo tramo vaya a verla”, dice la actriz emocionada con su regreso al teatro.

En “Altagracia, y ahora, ¿qué hago con La Prieta?”, la actriz transportará al público a la época de oro de la televisión puertorriqueña, en la que unos de los personajes más populares y recordados eran “Altagracia” y “Tasto”, como ella solía llamarle, todo bajo un concepto y producción de Creative Media y Ely Radical Productions.

“Siempre he vivido en agradecimiento porque, sin importar cuánto tiempo lleve fuera de la televisión, la gente recuerda a ‘Altagracia’ como si fuera hoy. Por eso siempre es necesario sacarla de su encierro y dejarla que comparta nuevamente con su público que la recuerda con tanto cariño”, expone.

Será una cita para reir y recordar con “Altagracia”, sus amigos y la manera ingeniosa en la que buscarán qué hacer con “La Prieta”. Los boletos están disponibles y se pueden adquirir visitando Ticketera.