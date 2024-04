Artista Yiyo Tirado-Rivera presenta su exposición “Ocaso”

El artista multidisciplinario Yiyo Tirado-Rivera presentará su exposición “Ocaso”, el próximo 25 de abril, a partir de las 6:00 de la tarde, en Walter Otero Contemporary Art en San Juan.

Tirado-Rivera, quien tardó seis meses creando la serie de pinturas, exhibirá al público una muestra representativa -20 obras- en tamaños 48x48 pulgadas, 60x48 pulgadas y/o 24x30 pulgadas, incluyendo el Neón denominado “Hostil” que estará en un salón privado de la galería.

Con 10 años de trayectoria, el también activista adelantó que “es una exhibición de pintura que raya en la escultura... Las pinturas tienen un poco de tridimensionalidad. Estas obras son hechas de madera, pintura de uretano, y varillas de acero.

Explicó sobre su obra que “el fierro/varilla es como símbolo de base, del comienzo de la construcción de una estructura. La varilla marca el comienzo de un nuevo paisaje; es una intervención al paisaje. Gradientes representativos de atardeceres, del ocaso. Mayormente colores cálidos, de la decadencia del día, del fin de una vista o de un paisaje, del comienzo de otro, del inicio de una estructura”.

Yiyo Tirado-Rivera, quien estudió en la Escuela de Artes Plásticas, abundó que “los fierros se convierten en dibujos, bocetos de lo que está próximo a suceder, algo que está sin terminar. También, hay estructuras que nunca son terminadas, otras abandonadas con el pasar del tiempo”.

Aclaró, inmediatamente, “mi obra no es destacada por ser un pintor. Usualmente no hago pintura. Yo trabajo con obras directamente relacionadas al paisaje costero, al desarrollo urbano, a la explotación de recursos naturales y al desarrollo de súper estructuras en costas. ¡Yo soy activista hace muchos años!”. Sin embargo, “Ocaso” deja al descubierto una faceta del artista que dará mucho de qué hablar por estar fuera de serie.La muestra para Walter Otero Contemporary Art toma más peso porque estará acompañada de un ensayo escrito por el famoso curador y crítico de arte chileno Christian Viveros-Fauné, quien colaboró con el Village Voice. Viveros-Fauné fue, además, curador la Bienal de Dublin en Irlanda y otras grandes exhibiciones en museos al rededor del mundo.

Precisamente, el galerista y gestor cultural Walter Otero precisó que “la obra de Yiyo Tirado-Rivera tiene referencias del pintor americano de los ‘50, Mark Rothko pero la muestra es parte de la experiencia personal del artista… “Hay que resaltar que él es uno de los artistas más talentosos de su generación…Yiyo, quien es muy joven, tiene una importante trayectoria internacional, lo que es crucial para mi galería… Se distingue por hacer mucha obra conceptual, que no necesariamente es pintura. Es un artista que no se ata a un medio, lo que es muy bueno para su carrera”.

El horario de la exhibición de Yiyo Tirado-Rivera será de martes a viernes, de 11:00 AM a 5:00 PM, y sábado por citas. Las instalaciones se hallan ubicadas en la 402 Avenida Constitución en Puerta de Tierra, San Juan.

UN ARTISTA QUE TRASCIENDE

Yiyo Tirado-Rivera completó una licenciatura en Diseño y Artes Gráficas de la Escuela de Artes Visuales y Diseño (EAPD) en San Juan. Sus procesos creativos exploran la deconstrucción de diferentes regímenes estéticos asociados a cuatro ejes fundamentales: la arquitectura, la construcción, la economía del visitante y la designación de su paisaje caribeño como una imagen paradisíaca.

Centrado en investigaciones sobre el estatus territorial de Puerto Rico, el espacio público y la geografía sociopolítica que los define, las obras de Yiyo exhiben una perspectiva crítica sobre la historia colonial de la Isla.

La práctica de Tirado-Rivera analiza los modelos que promueven un moldeado social, político y estético del paisaje público a instancias de la infraestructura industrial, económica y arquitectónica diseñada para servir a la industria del turismo.

Mientras tanto, sus esculturas, fotografías y pinturas subvierten los códigos de representación de la imagen construida de Puerto Rico y el Caribe, y reflexionan sobre las formas culturales hegemónicas mediante las cuales se implantó una visión colonialista del País.El renombrado artista ha expuesto en numerosos espacios institucionales en México, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, España, Egipto, Emiratos Unidos y República Dominicana.

Recientemente, su trabajo estuvo en la exposición “Guest Relations”, curada por Murtaza Vali, presentada en el Jameel Arts Center de Dubai, junto a reconocidos artistas; en la exposición aclamada por la crítica, “No existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria” (2022-2023), curada por Marcela Guerrero y exhibida en el Whitney Museum of American Art de la ciudad de Nueva York -una de sus obras fue adquirida para la muestra permanente del lugar- y “Trópico es Político”, curada por Marina Reyes Franco, en la Americas Society de Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y en Mead Art Museum en Boston, Massachusetts. También, participó en la muestra de “Constant Storm: Art Form Puerto Rico and the Diaspora “, que se exhibió en USF Contemporary Museum en la Universidad del Sur de la Florida.