Maripily y el “Cuarto Tierra” lloran la salida de Ariadna Gutiérrez de LCDLF

La noche del lunes la modelo y exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez, se convirtió en la duodécima eliminada de La Casa de los Famosos 4 (LCDLF).

La primera finalista en Miss Universo 2015 se quedó en la línea de fuego junto a la boricua Patricia Corcino, luego de que la producción anunciara que la también puertorriqueña, Maripily Rivera, y el coach y líder fitness mexicano, Rodrigo Romeh, fueron salvados por el público.

El conductor Nacho Lozano fue quien anunció la salida de Gutiérrez. La beldad se mostró afectada, pero se dio el tiempo para pedirle a Corcino que le dijera a sus compañeros que se mantuvieran fuertes para todo lo que se viene en la contienda.

Recomendados

La estrategia de los cuartos “Agua” y “Fuego” funcionó, lograron sacar un integrante de “Tierra” tras no contar con el apoyo de los fans. Si bien es cierto que ya habían abandonado la competencia algunos habitantes de “Tierra”, hay que destacar que fue por decisión de ellos: Thalí García, Gregorio Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira.

Cuando el “Cuarto Tierra” vio que la colombiana no bajó las escaleras, comenzaron a llorar. María del Pilar— nombre de pila de la empresaria puertorriqueña— le comentaba a Romeh con lágrimas en los ojos que tenía que ser fuerte, mientras este se ahogaba en llanto. Por su parte, el actor y modelo mexicano, Clovis Nienow, golpeaba su cama.

Ariadna Gutiérrez tras su salida de LCDLF 4: “Fue una de las mejores experiencias de mi vida”

La conductora de LCDLF 4, Jimena Gallego, entrevistó a la modelo después de su salida del reality show. Ariadna expresó sentirse “tranquila, aliviada y feliz”. Asimismo, manifestó que fue “una de las mejores experiencias de mi vida” y donde tuvo ser fuerte, permitiéndole “desarrollar inteligencia emocional”.

La colombiana afirmó además que se sintió traicionada por Lupillo cuando abandonó el “Cuarto Tierra” y creó un nuevo grupo en “Agua”, en alianza con “Fuego”. Detalló que la cena que le preparó Romeh fue la excusa para tomar la decisión, pero su cambio de actitud comenzó cuando el actor y modelo mexicano, Paulo Quevedo, entró al programa de telerrealidad.

“Nos sentimos traicionados. Nos sentimos dolidos por el cariño tan grande que sentimos por Lupillo...Por Lupillo siento un cariño muy grande, por eso me duele tanto lo que está sucediendo, duele tanto la traición, duele tanto las palabras que nos hemos dicho, duele tanto lo que hemos vivido juntos, porque hay un cariño muy grande”, sostuvo.

“Cuatro semanas, desde que llegó Paulo (Quevedo). Ese fue el detonante de Lupillo Rivera y el inicio al cambio tan abrupto, al cambio que tuvo Lupillo en la casa. Desconcentrado, venía despertándome en la madrugada, diciéndome: ‘me voy a ir de la casa, pero no me puedo ir sin despedirme de ti’. Venía mal. Ese último detonante, que fue la cena que tuvo Romeh conmigo, fue lo que le dio ese motivo o esa excusa o la última palabra para decir ya no quiero tener nada que ver con ustedes”, agregó.

Jimena aprovechó el momento para preguntarle si estaba enamorada de Romeh, a lo que respondió que siente “mucho amor por él”.

“Romeh es uno de los mejores hombres, mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Romeh tiene un corazón de oro, es una persona que se nota que ha sufrido mucho en su vida, es un ser demasiado maravilloso y por eso, al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, lo que estaba haciendo con el cuarto, yo decido no darle la espalda a él, porque las intenciones de Romeh siempre han sido puras”, mencionó Ariadna.

“Enamorarse es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho, mucho amor por él, porque él siempre estuvo a mi lado”, añadió.

¿Quiénes siguen en la competencia?

Maripily Rivera

Patricia Corcino

Aleska Génesis

Alana Lliteras

Clovis Nienow

Cristina Porta

José Reyes

Lupillo Rivera

Rodrigo Romeh

Paulo Quevedo

Geraldine Bazán

¿Cuándo culminará la competencia?

La cuarta temporada de LCDLF llegará a su fin el próximo 20 de mayo.

¿Cómo y dónde ver el programa?

La emisión se transmite de lunes a viernes, y domingos, en un horario de 7 PM/6C, a través del canal televisivo Telemundo.