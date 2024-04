Bad Bunny evita emitir “opinión controversial” sobre artistas que se convierten a la religión

El exponente urbano, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny no quiso entrar en opiniones sobre los artistas que últimamente han dado el paso para convertirse a la religión.

En entrevista con el podcast Alofoke Radio Show, de Santiago Matías en la ciudad de Nueva York, este indicó que cada cual tiene derecho a tomar una decisión sobre su vida, pero que no entraría en detalles sobre este tema por tener una opinión “controversial”.

“Esa es una decisión bien personal, yo tengo una opinión bien fuerte sobre eso, pero sé que si la digo aquí la gente va a crear mucha controversia. Pero al final del día, respeto la decisión de cada persona de hacer lo que sienta su corazón que es lo correcto, después que cada cual busque su paz y su tranquilidad y lo que quiera hacer eso es priceless”, expresó Bad Bunny.

Recientemente exponentes urbanos como Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee y Carlos Efrén Reyes Rosado “Farruko” han dado el paso para convertirse y dedicar su vida a la religión.

Bad Bunny se la deja caer a los raperos que no sueltan música y se la pasan en los podcasts

Cuando Bad Bunny sacó el tema “Mónaco” le tiró a medio mundo, comenzando por Rocky The Kid y los podcasteros. Estos últimos se picaron con la barra donde acusa a varios raperos de ya no seguir haciendo música y dedicarse al negocio de los podcasts.

En la entrevista el exponente urbano aclaró lo que quiso decir en esa barra. Ante las preguntas del comunicador dominicano que casi no ama la controversia, Bad Bunny , dijo que no se estaba refiriendo a los podcasteros como Matías o Chente Ydrach que lo ayudaron desde principios de su carrera, tampoco a los raperos que ahora se dedican a los podcasts, sino a los artistas que se pasan metidos en cuanto podcast hay hablando mal de medio mundo.

Bad Bunny criticó fuertemente que ahora muchas personas tengan acceso a canales de difusión como lo son los podcasts, y rieguen información que no es cierta a través de estas plataformas.

“Yo sé que todo el mundo está buscándose lo suyo, todo el mundo quiere su sonido, sus números y todo el mundo quiere...pero hay mucha gente que de momento sale una ola que todo el mundo se compra un micrófono y dice lo que quiera. Cada cual tiene el derecho de decir lo que quiera decir, lo malo es cuando la gente empieza a tomar eso como lo que es. Confunden la opinión con facts (hechos) y ahí es donde viene el problema. Es un poco irresponsable de la gente coger un micrófono, decir y decir y decir, ten un poco de conciencia, lo que tú estás diciendo, hay gente que está siguiéndote y cree que lo que tú estás diciendo es lo que es”, expresó Bad Bunny.

El exponente urbano fue específico con los artistas que llevan tiempo sin sacar música y se pasan hablando en los podcasts. A estos los exhortó a hacer música e ir menos a criticar en los podcasts.

“Muchos artistas que de momento van como...no sacan una canción hace diez años pero van a los podcasts a hablar y a criticar y es como que brother, ponte a hacer música y no es que yo le tenga hate a nadie, todo el mundo que sea feliz pero esa barra de ‘ya no son raperos, ahora son podcasteros’ no es para los artistas que ya no son artistas y que han comenzado a hacer podcasts, es para los que van todos los días a hablar, hacen más entrevistas que música y cuando van, van a hablar de todo el mundo”, expresó Bad Bunny.