Raymond Arrieta sobre LCDLF 4: “¿No se puede nominar a La Jefa?”

El presentador de televisión y comediante puertorriqueño, Raymond Arrieta, arremetió en las redes sociales contra la máxima autoridad del reality show “La Casa de los Famosos” (LCDLF), la llamada “Jefa”, luego de que anoche no tomara acción y sancionara algunos actos cometidos por los habitantes de la casa-estudio.

“No se puede nominar a la Jefa ? Digo yo pensando acá @lacasadelosf”, escribió Arrieta en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

“No al maltrato psicológico y verbal encontrado de la mujer! Yo quiero nominarla también a la ´Jefa´ Me retiro ahora!”, “@LaJefaTLMD es ´ciega, sorda y muda´” y “Es que debe renunciar pq el boicot viene”, son algunos de los comentarios que destacan en la publicación.

No se puede nominar a la Jefa ? 🤔 Digo yo pensando acá @lacasadelosf — Raymond Arrieta (@raymondarrieta) April 15, 2024

La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera, junto a la modelo y exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez, denunciaron anoche un presunto maltrato por parte del cantante mexicano, Lupillo Rivera.

Asimismo, las redes sociales han denunciado que la modelo venenzolana, Aleska Génesis, le reveló a la actriz mexicana, Geraldine Bazán, que la salvaría de la nominación para evitar que abandonara el show, luego de que Aleska le arrebatará el poder a la personalidad de la televisión mexicana, Alana Lliteras, quien es la líder de la semana.

La propia Divaza, quien abandonó el programa de telerrealidad a inicios del mes de abril, se expresó anoche contra “La Jefa” en vivo.

“El abuso no es nada más físico, el abuso también es emocional. Además, eso de que ´La Jefa´ no escuchó eso, no me parece. Así como se hace la loca con lo de la salvación, cuando cantan los complots. Nada más ve lo que les conviene”, sentenció el youtuber venezolano.

Esta noche, en la novena gala de nominación, se sabrá quién no podrá continuar compitiendo por el maletín de $200 mil dólares. Se encuentran en riesgo de eliminación las puertorriqueñas Maripily Rivera y Patricia Corcino, junto a Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh.

No se ha filtrado nada todavía, pero las encuestas en las plataformas digitales realizadas por los seguidores predicen que este podría ser el fin de María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la boricua.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 12 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca” e Isis Serrath Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo.