Molusco sobre Coscuelluela: “No es bruto, es que no entiende la mitad de las palabras de Residente en una canción”

Angelique Burgos “Burbu” y Jorge Pabón “Molusco” se encuentran promocionando la tercera función de su “show” de comedia “Molusco vs. Burbu” que se llevará a cabo el próximo jueves, 6 de junio en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile.

Anoche, la presentadora de televisión y locutora publicó un reciente video en su canal de YouTube “Burbu TV” titulado “Burbu vs. Molusco, el entierro del Gordo ´2do round´”.

En la entrevista, ambos comunicadores hablaron de diversos temas, pero uno de los más controversiales fue sobre la riña que mantiene el locutor con el exponente del género urbano, Cosculluela.

Según contó Molusco, la controversia entre ambos comenzó cuando apoyó a Residente en la tieraera contra el intéprete de “Prrrum”. Explicó que el segundo “beef” “Bajo y Batería” fue más potente que “Cosquillita”, por eso respaldó a René, nombre de pila del sanjuanero.

“Lo espeluzó con el palabreo inteligente”, afirmó Molusco, a lo que Burbu le preguntó: “O sea, ¿que Coscu es un bruto, tú dices?”. Este respondió: “No es que sea bruto, es que no entiende la mitad de las palabras que René dice en una canción”.

Sin embargo, explicó que Coscuelluela no es el tipo de persona que se molesta por comentarios como el que hizo. Incluso, resaltó que luego de las diferencias entre ambos, lo entrevistó en su casa en Palmar de Mar, Humacao, en noviembre de 2021.

Asimismo, Angelique recordó que, cuando trabajaban juntos en la emisora radial “La Mega”, varios artistas urbanos, como Tempo y Cosculluela, llegaron hasta el estudio a amenazarlo.

“Tú mentiste con la historia de Coscu, no fue así. Mentiste porque la contaste una vez en ´El Despelote´ y no fue así. Dijiste que me cague to´ cuando Coscu llegó, eso es cierto [...] La verdad era que nosotros estábamos hablando del caso de Cosculluela que, en aquel momento tenía un problema con Gina (Moreno), que es la mamá de uno de sus hijos (Franco), entonces estábamos hablando del caso en ´El Gordo y la Pelúa´ con Yoyo Ferrán, Gina en ese momento te escribe a ti y tú me dices: ´Goldo, tengo a Gina escribiéndome, quiere hablar´”, comenzó contando el también productor.

“Yo te dije: ´¿quiere hablar?´ Ponme tensión. (Dije al aire) ´Señoras y Señores, tenemos a Gina en exclusiva después de la pausa´. Me voy a pausa [...] Da la mala pata que ese día Cosculluela tenía una entrevista en Reggaeton 94 (ahora La Nueva 94) y le escribieron: ´Gina va a hablar con Molusco y Burbu en ´El Gordo y la Pelua´ y él llega al pasillo de SBS, entra por la puerta de atrás y me dice: ´Mera vente que tenemos que hablar tú y yo´. Cosculluela estaba bien alterado. Al final del día, no entrevistamos a Gina“, expresó Pabón, quien aseguró que Burbu mintió cuando dijo que se metió debajo de la consola de audio para esconderse de Cosculluaela.

Adicional, Molusco resaltó que tampoco tiene buena relación con Anuel AA, Jhayco y Don Omar.