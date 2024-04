La Divaza expuso a la Jefa de “La Casa de los Famosos” y podría no regresar como panelista

La gala de posicionamiento en “La Casa de los Famosos 4″ estuvo fuerte, como de costumbre, varios participantes del cuarto tierra reportaron que sus denuncias con la Jefa no eran reconocidas y la Divaza no pudo evitar estallar ante esa injusticia.

Lupillo Rivera retó a Rodrigo Romeh a pelearse porque le dijo que incluso su familia fue a gritarle que estaba actuando mal y señaló que es Ariadna Gutiérrez quien lo acusó de maltrato, no él.

Para lo que dicen que La Divaza se cerró las puertas de @Telemundo 💅🏼 yo les recuerdo que La Divaza construyó todo lo que tiene en 4 paredes y con iphone. El no necesita un canal de TV #LCDLF4 pic.twitter.com/3b4Hdc8Yth — John Blanco (@okokjohn13) April 15, 2024

Horacio Villalobos opinó que los participantes del cuarto tierra siempre acusaban a otros de maltrato, pues hicieron lo mismo con Maripily Rivera hace una semana atrás y ahora era su gran defensora y aliada.

La Divaza le recuerda a la producción de “La Casa de los Famosos” que el abuso no es solamente físico

La mayoría de los panelistas en la gala de posicionamiento y salvación en “La Casa de los Famosos 4″ concordaron que dentro del reality show no había ningún tipo de abuso, por lo que les parecía ridículo que los habitantes del cuarto tierra estuvieran siempre denunciando eso.

“Pero es que el abuso no es nada más físico, también es emocional, además eso de que la Jefa no escuchó el aviso no me parece, así como se hace la loca con la salvación, cuando cantan los complots, nada más ve lo que le conviene”, explotó la Divaza.

Muchos usuarios expresaron que fue la voz del pueblo en esa gala, donde la única defensora del grupo tierra era Manelyk González y parece que volverá a hacerlo.

Poco después de finalizar el programa, la Divaza publicó en Instagram una serie de imágenes de su estancia en “La Casa de los Famosos 4″, despidiéndose de esta etapa en el reality show y muchos de sus seguidores creyeron que la producción le dijo que no lo volverían a invitar a la gala, no obstante, el influencer aclaró en un comentario que la despedida era de su estancia dentro de la casa, no del programa como tal.