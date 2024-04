Draga boricua brilla en importante competencia de ‘lip syncs’ en “RuPaul’s Drag Race”

La drag queen puertorriqueña Megami, quien reside en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, se lució el pasado viernes, en una competencia de lip syncs en la temporada 16 del programa “RuPaul’s Drag Race” (MTV).

Megami, quien quedó subcampeona de la competencia denominada Queen of She Done Already Done Had Herses, realizó cuatro divertidos doblajes junto a otras eliminadas de la dicha temporada como Q, Amanda Tori Meating y Mhi’ya Imán LePaige.

La artista boricua interpretó conocidas canciones como “What about” de Janet Jackson y “The Shoop Shoop Song” de Cher.

Uno de los mejores doblajes de la competencia fue el de Megami contra Mhi’ya Imán LePaige, quien la eliminó en el séptimo episodio de la temporada. Sin embargo, la “niuyorican” hizo alarde de la comedia con el tema “We got the beat” de The Go-Gos y derrotó a su oponente.

Mhi’ya es conocida como The queen of flips y la lip sync assassin de la temporada 16.

La draga boricua cayó en el lip sync final ante la maquillista y draga de ascendencia nicaragüense; Morphine Love Dion, quien obtuvo el premio de 50 mil dólares y el título de Queen of She Done Already Done Had Herses de la temporada.

La final de la temporada 16 de RPDR se realizará este viernes, donde una de las tres finalistas: Sapphira Cristal, Plane Jane y Nymphia Wind se convertirá en la ganadora de 200 mil dólares.

¡Es nuyorican! La subcampeona de Queen of She Done Already Done Had Herses es @MegamiNYC 🎶🔥🇵🇷👏🏽 #DragRace Season 16 pic.twitter.com/BXluFvDPhx — Drag Holic Puerto Rico (@DragHolicPR) April 13, 2024

Ganadora de Queen of She Done Already Done Had Herses

Morphine Love Dion is the Queen of She Done Already Done Had Herses 🎶🔥🇳🇮 #DragRace Season 16 pic.twitter.com/06RuBDdNCS — Drag Holic Puerto Rico (@DragHolicPR) April 13, 2024

Ganadora de “Drag Race Holland” se presentará en Puerto Rico

La ganadora de la primera temporada del programa Drag Race Holland; Envy Peru, encabezará la apertura de las celebraciones del orgullo LGBT de la discoteca Kweens Klub, ubicada en Santurce, San Juan, a finales de mayo próximo.

La conocida drag queen se presentará en la dicha discoteca el viernes, 31 de mayo.

Este evento denominado Pride Awakening: Celebrating Diversity presentará junto a Envy Peru, a renombradas artistas del transformismo puertorriqueño como” Amalara Sofía, Sapphire Bee, Lumina Riviera y Alyssa Hunter.

Originaria de Perú y coronada como la primera superestrella drag de Holanda, Envy trae consigo un legado de excelencia artística y diversidad cultural. Con una carrera que abarca diferentes continentes, Envy es trilingüe, dominando el español, inglés y neerlandés con fluidez.

Además de su destacada participación en Drag Race Holland, Envy Peru ha dejado su huella en varias franquicias internacionales de Drag Race al participar como jueza invitada en la primera temporada de Drag Race España y en la segunda temporada de Drag Race Holland, convirtiéndola en la primera ganadora y concursante en asumir el rol de jueza invitada en Drag Race.

Envy se une a otras artistas internacionales del transformismo que han debutado en Puerto Rico con un espectáculo en Kweens Klub como Trinity The Tuck, Monet X Change y Sharon Neddles. Los boletos para el espectáculo están disponibles en la plataforma Eventbrite o accediendo a http://envyperu.eventbrite.com