Boricuas arrasan en listado de las “25 mujeres más poderosas de 2024″ según People en Español

La revista “People en Español” publicó hoy, lunes, el listado de las “25 mujeres más poderosas de 2024″, las cuáles describieron como mujeres “que se han labrado su propio destino en mundos muy competitivos gracias a su talento, determinación y liderazgo”.

No es para nadie una sorpresa que gran parte del listado está siendo liderado por puertorriqueñas que han puesto el nombre de la Isla en alto. Asimismo, por otras que detrás de cámaras han logrado que féminas como ellas destaquen la monoestrellada en diversas profesiones.

Aquí te compartimos la lista de las boricuas escogidas como las “25 mujeres más poderosas de 2024″:

Rita Moreno

La actriz, cantante y bailarina, Rita Moreno, es una de las mujes que lidera el listado. La primera y única latina ganadora del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tonny) fue descrita por su compatriotra, Roselyn Sánchez, como una “inspiración” y un “ícono” que representa la Isla del Encanto.

“Aprendí desde muy joven algo muy valioso gracias a Rita Moreno: sí se puede. No significa que será fácil, que el recorrido es color de rosa, pero con ímpetu, seguridad y con gusto a la vida, las metas se cumplen. ¿Qué más aprendí? La importancia de ser una artista completa, cómo bailar, actuar y cantar son parte de una misma disciplina. Que mientras más educación en el arte, más preparada estarás para enfrentar este mundo artístico lleno de incertidumbre”, detalló la también actriz.

Roselyn Sánchez

La actriz y modelo, Roselyn Sánchez, puntualizó en entrevista con “People en Español” que representar a la mujer latina por tantos años ha significado para ella “orgullo y pasión”. La mujer de 51 años expresó que utiliza su poder para brillar “levantándome cada día agradecida a Dios y creyendo fielmente en mí misma. Siempre apuesto a mí”.

Madison Anderson

La modelo, cantante y Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson, habló con la revista sobre cómo tiene sus altas y bajas día tras días. La exreina de belleza de 28 años opinó que está bien no sentirse a plenitud, sin embargo, exhortó al sexo femenino a maximizar su poder.

“Está bien pedir ayuda. Es bueno rodearse de personas positivas”. Y agrega convencida: “Cuídate haciendo ejercicio, medita, ora, descansa y, sobre todo, practica la autocompasión. Nadie es como tú y ese es tu poder”, sostuvo.

Kany García

La cantante y compositora, Kanny García, se sinceró con la revista sobre su reto más grande: ser vocal en cuanto a las relaciones homosexuales. La puertorriqueña está casada con la entrenadora Jocelyn Trochez desde 2010.

“Hace casi diez años fue duro porque no había casi referentes y no vivíamos con la normalidad con la que hoy se vive. Lo importante es no parar, aún cuando las piernas tiemblen hay que seguir andando, que se nos exige ser bellas, tener las respuestas a todo, no quejarnos, y se trata de lo opuesto. Dentro de esa misma vulnerabilidad hay belleza y hay que utilizarla muchas veces como gasolina”, manifestó la cantante de 41 años, ganadora de cinco Latin Grammy.

Giselle Blondet

La actriz, escritora y presentadora de radio y televisión, Giselle Blondet, dijo a la revista que su deseo de ayudar a otras también la impulsó a certificarse como coach de vida. La mujer de 60 años comentó además que su familia es “lo más importante y sagrado en mi vida” y aseveró que “la edad es solo un número y que nunca es tarde para encontrar el éxito, el amor o la felicidad”.

Joann Febus

La empresaria, Joann Febus, es la directora de la entidad “Dress For Success”, ubicada en Orlando, Florida.

Es una organización que tiene como finalidad ayudar a mujeres a alcanzar su independecia económica y prosperar en el mundo laboral. Hoy día la mujer de 48 años es dueña de varias boutiques, pero durante el paso del huracán Ian por el estado perdió todo: los artículos, el local y los empledos. Luego de eso, se empoderó y logró abrir más tiendas de ropa, demostrando que los obstáculos en su camino no la detienen.

Karen Padín

Karen Padín es una comunicadora destacada en la cadena televisiva Univision. Se lanzó a cruzar el charco cuando trabajaba como técnica de gráficas en un canal local. Según contó a “People en Español”, una ejecutiva buscaba una asistente y no perdió la oportunidad. Actualmente, es quien ayuda a las figuras televisivas como directora senior de Relaciones con el Talento. La mujer de 50 años afirmó que el mayor obstáculo en la vida son los límites que nos ponemos nostros mismos y que una mujer poderosa es auténtica, genuina, fiel a sí misma y empática.

Finalmente, las demás mujeres que forman parte del listado son: Laura Pausini, Selena Gómez, Chiquibaby, América Ferrera, Gaby Moreno, Ángela Aguilar, Lupita Infante, Ice Spice, Sofía Vergara, Sheynnis Palacios, Jimena Gállego, Sylvia Rosas, Luz María Doria, Amelia Cueva, Giannina Azar, Nathaly Arriola Maurice y Ángela Zuluaga Alzate.