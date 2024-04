Artista explica la pieza “Retratos de una deuda (2023-24)” que no será exhibida en ‘La Poligráfica’

El artista puertorriqueño Garvin Sierra dialogó con Metro Puerto Rico sobre la controversia por su pieza “Retratos de una deuda (2023-24)” que quedó fuera de la exhibición “Poligráfica” del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

La pieza es una historia cronológica de la deuda de $74 billones que mantiene Puerto Rico bajo los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal que se creó mediante la Ley federal PROMESA. La obra utiliza como medio de impresión “recibos de tiendas en papel termal”, haciendo alusión directa a la deuda.

“Cuando un artista hace una obra, la hace en una totalidad el reducir o minimizar lo que sería una obra o hacer una reducción automáticamente se convierte en una censura”, dijo Sierra en referencia a la comunicación que tuvo con quien fuera la curadora del evento, Lisa Ladner. Según ha trascendido, la curadora le pidió reducir la obra por cuestiones de espacio, pero también comentó que debía consultar con gobierno de Suiza por su rol como cónsul honoraria.

“Si eso era lo que ella (Ladner) quería referente a que no fuera un impacto para el gobierno, me iba a retractar de eso y me retracté”, dijo Sierra, quien también indicó que los artistas merecen respeto.

Ante esta situación, el artista indicó que “ha quedado demostrado que el arte comunica, el arte expresa y el arte divulga unas situaciones las cuales el Estado prefiere censurar o no estar en ese proceso de divulgación”. “Todos los artistas que trabajan arte lo hacen por una pasión, por lo que sienten o por lo que viven”, agregó Sierra.

El artista estableció que su propuesta siempre ha sido política. “El espacio cultural siempre lleva una voz, la cultura es importantísimo en el Estado y en los gobiernos eso es lo que nos define como país. Censurar a un artista lleva sus repercusiones y todos salimos en voz de alerta ante lo que está pasando”, añadió.

El título de la nueva exhibición del artista, “Ante la censura, saluda”, no solo refleja el contenido crítico de sus obras, sino también la experiencia reciente de censura. Sierra presenta una variedad de materiales con la convicción de que los espectadores inteligentes reflexionarán sobre su historia y cuestionarán su situación actual.

“Ante la censura, saluda: Retratos de una deuda (2023-2024)” estará en exhibición en la galería Pública de Santurce a partir del miércoles, 17 de abril desde las 6:00 p.m., hasta el 15 de mayo de 2024.

Mientras tanto, el reconocido artista puertorriqueño, Antonio Martorell, junto a otros 15 artistas decidieron no participar de Poligráfica. “Si la clase artística acepta el ataque, la creatividad muere. Este país siempre ha estado sujeto a la colonización por la censura y uno de los pocos resquicios que queda es el arte. Es inaceptable que se pretenda censurar. Por eso decidimos retirar las piezas de la Poligráfica. Repito: no solamente afecta a Garvin. Nos afecta a todos”, dijo Martorell al blog En Blanco y Negro de la periodista Sandra Rodríguez Cotto.

El ICP informó el domingo que Ladner fue retirada del proyecto. La Poligráfica expresó sus disculpas ante lo sucedido “Nos disculpamos una vez más por cualquier apariencia de censura, en especial al artista Garvin Sierra Vega. La diversidad artística y la libertad de expresión son el núcleo de quiénes somos como plataforma, y estamos dedicados a fomentar un entorno donde todos los artistas se sientan capacitados para compartir su trabajo sin temor a la censura o la discriminación”, lee la publicación del ICP.

La Poli/Gráfica de Puerto Rico: América Latina y el Caribe dará inicio el viernes 19 de abril, con el título “Bajo presión / Under Pressure” en el Antiguo Arsenal de la Marina Española y la Galería de la Sede del ICP, en el Viejo San Juan. Participarán 100 artistas puertorriqueños e internacionales.