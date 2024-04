“Scary Movie” regresará a los cines en 2025

La célebre franquicia de comedias paródicas, “Scary Movie”, está lista para hacer su retorno triunfal a la pantalla grande con una nueva entrega repleta de humor irreverente, confirmó la empresa Paramount Pictures durante la CinemaCon 2024.

La fecha de estreno de la nueva película de “Scary Movie” aún no se ha confirmado, pero se estima que llegará a los cines en algún momento de 2025.

De la misma forma, aunque el elenco no ha sido anunciado oficialmente, se espera la incorporación de nuevos rostros.

Las primeras películas de “Scary Movie” fueron bien recibidas por el público en los inicios del siglo XXI, la franquicia comenzó a perder fuerza con el tiempo. No obstante, a pesar de lanzar una quinta entrega en 2013, sin la participación de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes habían sido parte fundamental de las entregas anteriores, el interés por la serie comenzó a disminuir.

Nuevas parodias

La posibilidad de parodiar las películas de terror más recientes ha llevado a los fanáticos a especular sobre las posibles cintas que podrían ser objeto de burla.

Entre las opciones mencionadas se encuentran películas como “It”, “Smile”, “Midsommar”, “Un lugar en silencio” y “Hereditary”, que han dejado una fuerte impresión en el género del terror en los últimos años.

Con el respaldo financiero de Miramax Films y la colaboración del productor Neal H. Moritz se espera que esta franquicia tenga los recursos necesarios para llevar a cabo su visión.

"Scary Movie":



¿De qué trata el filme?

“Scary Movie” es una película de comedia que parodia a varias películas de terror, especialmente aquellas que son populares en la cultura cinematográfica. Dirigida por Keenen Ivory Wayans y estrenada en 2000, la película se burla de elementos y clichés de películas como “Scream”, “I Know What You Did Last Summer”, “The Blair Witch Project” y otras.

La trama sigue a un grupo de adolescentes que se enfrentan a una serie de situaciones extrañas y peligrosas, típicas de las películas de terror, mientras son perseguidos por un misterioso asesino. A lo largo de la película, se hacen numerosas referencias y parodias a escenas icónicas de películas de terror, pero con un enfoque cómico y exagerado.