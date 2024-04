Barreto El Show graba video musical en París

La capital francesa, la Ciudad Luz, sirvió de marco para la filmación del más reciente video musical del compositor, cantante, músico y director musical Josué Barreto, líder del concepto musical Barreto El Show.

Lugares emblemáticos de París, como la icónica Torre Eiffel, el majestuoso Museo del Louvre, el famoso Moulin Rouge, el imponente Arco del Triunfo, los puentes del río Sena, y los Campos Eliseos sirvieron de escenario para enlazar la historia de “Bachata Mex”, un homenaje a tres grandes de la música de México: Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel.

El video musical fue dirigido magistralmente por Guillermo Torres, productor de renombre de ArtBiz Inc., y contó la colaboración de la prestigiosa casa productora francesa Adfilm. La presencia encantadora de la reconocida modelo venezolana, Mishelle Bastidas, añadió un toque de belleza y gracia a la narrativa visual.

Este popurrí incluye las canciones “No tengo dinero” de la autoría de El Divo de Juárez, Juan Gabriel; “Si no te hubieras ido” del compositor y cantante Marco Antonio Solís, y “Ahora te puedes marchar”; versión en español de “I only want to be with you” realizada por el compositor Luis Gómez Escolar, que grabó y popularizó El Sol de México, Luis Miguel. Barreto les realizó una versión en bachata, conservando un ese aire caribeño y tropical que lo distingue.

Este proyecto marca un hito significativo en la carrera de Barreto el Show, quien ya ha dejado una huella imborrable en diferentes escenarios en y fuera de Puerto Rico. Con una gira programada en destinos tan diversos como República Dominicana, Panamá y Colombia, Barreto el Show continúa ampliando sus horizontes y deleitando a todos con su talento y versatilidad.

“El video de “Bachata Mex” es más que una simple producción musical; es una expresión de mi pasión por la música y mi dedicación a explorar diferentes géneros. Es un honor ser el único exponente puertorriqueño que ha realizado un proyecto de esta envergadura en París, Francia, en lo que va del año”, expresó Barreto el Show.

El sencillo ya está en todas las plataformas digitales y el video puede disfrutarse en YouTube.