VIDEO: Hijo de Ricky Martin muestra su talento en el béisbol

El cantante, compositor y actor puertorriqueño, Enrique Martín Morales, mejor conocido como Ricky Martin, compartió este sábado a través de sus redes sociales un emotivo momento que lo llenó de orgullo como padre.

En las imágenes, se puede apreciar a Matteo, quien brilló en el campo de béisbol con sus habilidades deportivas, lograr un “home run” y anotar una carrera para su equipo.

“Ese es mi hijo Matteo y su home run en su equipo de baseball ¡Qué orgulloso estoy de ti! Todo lo logras por tu gran capacidad de enfoque y disciplina”, comenzó diciendo el astro boricua, que se encontraba en las gradas apoyando a su primogénito.

Recomendados

El exintegrante de “Menudo” compartió también lo orgulloso que está de sus hijos y expresó sentirse el “padre más afortunado del mundo”.

“Lindo ver cómo vas diseñando tu vida día a día, poco a poco. Todos los días me sacas una sonrisa. Tú y tus hermanxs me llenan de tanta felicidad. Soy el padre más afortunado del mundo”, agregó.

Ricky Martin se convirtió en padre por primera vez el 20 de agosto de 2008, cuando nacieron sus hijos gemelos Matteo y Valentino mediante gestación subrogada.

El intérprete de “La vida loca” es padre, además, de Lucía Martin-Yosef, nacida en 2018, justamente el 24 de diciembre, el mismo día que el cantante. Igualmente, del pequeño Renn Martin-Yosef, que llegó al mundo en 2019.

Ricky Martin y Madonna juntos en “The Celebration Tour”

Ricky Martin fue el invitado sorpresa del concierto de Madonna en su gira “The Celebration Tour”, que se celebró el pasado domingo en Miami.

Uno de los momentos más emocionantes para el público fue la inesperada aparición del boricua como invitado especial.

El artista formó parte del show de la canción “Vogue” en la que una figura pública es parte del jurado que evalúa a los bailarines. Hubo momentos de divertida intensidad en la participación del cantante puertorriqueño durante el concierto que congregó a unas 20 mil personas.

Ricky, quien se ha destacado durante décadas como artista en la música del pop, agradeció la invitación con estas palabras : “¡Gracias Madonna mi amor! ¡Siempre es divertido que te inviten a una fiesta!”.

Ambos artistas han compartido una relación tanto profesional como personal desde que se conocieron en los premios Grammy de 1997.

En una entrevista reciente en The Kelly Clarkson Show, el cantante compartió un consejo brindado por Madonna. “Ella dijo: ‘Asegúrate de que esta industria no te controle’”, dijo el artista. “Es muy fácil dejarse seducir por la fama... y ella me ayudó”, abundó.

Ricky Martin fue entrevistado recientemente por Metro Puerto Rico como parte de su participación como actor en la nueva serie de Apple TV +, “Palm Royale”.