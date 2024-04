Muere la actriz mexicana Thelma Dorantes

El mundo del entretenimiento en México se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de la reconocida actriz Thelma Dorantes, a la edad de 76 años.

La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos Juan José ‘Pepillo’ Origel, quien compartió la triste información a través de su cuenta de Instagram (@juanjoseorigel) en la noche del miércoles 10 de abril.

“Me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Thelma Dorantes!”, expresó Pepillo Origel en una publicación junto a una fotografía de la talentosa artista, dejando consternados a sus seguidores y al mundo del espectáculo en general.

Recomendados

¿De qué murió Thelma Dorantes?

Thelma Dorantes, una figura icónica en la industria del entretenimiento mexicano, dejó un legado imborrable tras una carrera que abarcó más de cuatro décadas. Con participaciones destacadas en televisión, cine, teatro, radio y doblaje, se convirtió en un referente indiscutible.

Aunque la causa exacta de su fallecimiento no ha sido revelada, Juan José Origel aseguró que no se le proporcionó información sobre el motivo de la pérdida de la aclamada actriz. “Todavía no se sabe el motivo! Descanse en Paz!”, mencionó el periodista en su publicación.

¿Quién era Thelma Dorantes y en dónde actuó?

Thelma Dorantes dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica, participando en películas como “Casos de Alarma”, “El Vergonzoso” y “La Pareja Perfecta”.

Brilló en la televisión mexicana con su participación en exitosas series como “Chespirito”, “Al Derecho y al Derbéz”, “Mujer: Casos de la Vida Real”, “Una Familia de Diez”, “Como Dice El Dicho” y “La Rosa de Guadalupe”.

Su talento también se hizo presente en el mundo de las telenovelas, donde destacó en producciones como “María Isabel”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Clase 406″, “Fuego En La Sangre”, “Qué Bonito Amor”, “Mi Corazón es Tuyo” y “Papá a Toda Madre”.

Además de su destacada trayectoria en la pantalla, Thelma Dorantes brilló en las tablas teatrales con obras como “Hombre Tenía que Ser”, demostrando su versatilidad y pasión por el arte escénico.

El legado de Thelma Dorantes perdurará en la memoria de sus colegas, admiradores y seguidores, quienes recordarán con cariño su talento, carisma y contribución al enriquecimiento del panorama cultural mexicano.