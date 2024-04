“Me dejé influenciar... estaba cegado”: La Divaza sobre su rivalidad con Maripily Rivera

Luego de abandonar el reality show “La casa de los famosos” (LCDLF), el youtuber venezolano Pedro Figueira, mejor conocido como “La Divaza”, habló este jueves sobre sus actitudes con la empresaria boricua Maripily Rivera.

En entrevista con Telemundo, el creador de contenido dijo sentirse arrepentido sobre ciertas actitudes que tuvo contra la puertorriqueña y aseguró se dejó “influenciar un poquito” por su equipo.

“Te voy a decir la verdad, estaba tan cegado de sentimientos que tenía con el equipo, por lo que sentimos que ella había hecho con nosotros, que yo empecé a sentir que no estaba siendo honesto conmigo mismo y que no estaba respetando mis principios, y me di cuenta que realmente estaba mal. Por mi parte quise pedirle perdón a Maripily, porque sentía que era una situación que no tenia que estar pasando”, añadió.

“La Divaza” se convirtió la noche del martes en el tercer habitante que abandona la cuarta temporada de “La casa de los famosos”.

El creador de contenido confesó que los conflictos diarios dentro de la Casa lo agobiaron. Además, había mencionado en varias ocasiones que deseaba salir de la competencia para estar con su madre, quien padece de una enfermedad.

Esta es la tercera renuncia de LCDLF 4. La primera fue la de la actriz mexicana Thalí García durante la cuarta semana y la segunda fue la del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía, quien dejó la competencia en la quinta semana. Todos integrantes del cuarto Tierra.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 12 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca” e Isis Serrath Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa se llevará un premio 200 mil dólares.