Juanes: “Habrá tiempo para descansar cuando me muera”

Se nota que, para Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, hacer música es parte esencial de su vida.

Con más de 20 años de carrera, 49 nominaciones entre los Grammys y Latin Grammys, y un repertorio que logró desafiar el tiempo, Juanes compartió que no ve una pausa en su carrera.

“Ya habrá tiempo para descansar cuando me muera”, bromeó en entrevista virtual con Metro Puerto Rico.

El colombiano de 51 años se presentará en Puerto Rico el próximo viernes, 19 de abril, en el Coca Cola Music Hall.

Juanes es un artista que no para, pues mientras está de gira también trabaja en proyectos musicales futuros.

“Estoy terminando de componer canciones nuevas para mis nuevos proyectos, que tengo varios andando. Entonces, pues la verdad es que no paramos”, adelantó.

Asimismo, compartió que aunque mantiene su esencia, al pasar de los años ha cambiado.

“Definitivamente no soy el mismo de hace 20 años, porque vas evolucionando, vas madurando, vas viendo cómo los valores cambian”, explicó.

Sin embargo, compartió que en este punto de su vida se siente más conectado a un cierto “yo” de su niñez, y adolescencia.

“Es muy difícil cambiar la esencia. Antes, al contrario, siento que a medida que voy teniendo más años, voy madurando hacia la infancia, voy conectándome más con ese adolescente, por así decirlo, con esas ideas que me movían cuando tenía 13, 14 años. De hecho, gracias a ese momento de mi vida, es que estoy aquí”, añadió.

El cantautor, quien cuenta con un extenso repertorio, admitió que disfruta ver a las personas de diferentes generaciones cantar las canciones del principio de su carrera.

“Veía gente súper joven cantando mis canciones de hace 20 años, y también cantando las canciones nuevas. Entonces, todo ese mundo, digamos, en donde las canciones van de generación en generación, eso me hace muy feliz porque es como el sueño que yo tenía siempre”, comentó.

Juanes es el tipo de artista que se nutre del escenario y lo que vive en él, y así escoge los temas para cada presentación.

“Todos estos años, de alguna forma, me han enseñado un poco a entender qué canciones funcionan más en vivo, qué le gusta a la gente, qué no tanto le gusta a la gente. En fin, como tantas cosas. Hoy en día manejamos como la energía, pero realmente vamos a que la gente pase un rato chévere, porque uno no puede ser egoísta con esto”, explicó.

Dejó claro que, al final del día, lo que busca es que las personas la pasen bien en sus conciertos. “Siempre mantenemos la energía arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Es una fiesta absoluta desde que comienza el ‘show’ hasta que termina”, añadió.

Luego de Puerto Rico, Juanes se presentará en su país natal, Colombia, y luego en Europa.