Rihanna: su deseo de tener más hijos, cirugía plástica que quiere hacerse y estatus de su próximo disco

Ayer, martes, Rihanna se conviritió en la nueva portada de la revista “Interview”, donde posó vestida de una “monja sexy”.

A pesar de que esto desató una controversia en las redes sociales, las declaraciones de la cantante barbadense sobre su deseo de tener más hijos, la cirugía plástica que quiere hacerse y el estatus de su próximo disco, se han convertido en tendencia.

La intéreprete de éxitos como “Umbrella” y “Diamonds” es madre de dos niños llamados RZA y Riot— los cuales nacieron en mayo de 2022 y agosto de 2023, respectivamente— producto de su relación con el rapero estadounidense, A$AP Rocky. Sin embargo, reveló que quiere tener más hijos, en especial, si se trata de una niña.

“Quiero tener tantos hijos como Dios quiera que tenga [...] No sé qué me tiene preparado Dios, pero yo voy a por más de dos hijos, me gustaría una niña, pero si es otro niño, pues otro niño”, detalló Rihanna, quien agregó que formar una familia es lo mejor que les ha pasado a ambos artistas.

Precisamente, con la maternidad enfrentó cambios en su cuerpo. A sus 36 años, la también empresaria confesó que le gustaría realizarse un levantamiento de senos (mastopexia).

“Quiero mis pechos pegados a mis hombros, justo donde solían estar. No quiero implantes, solo un lifting [...] Además me da un poco de miedo el bisturí. Así que si tuviera que escoger (operarme) algo, elegiría mis senos”, sostuvo la cantante, que también afirmó que no se realizaría ninguna otra cirugía plástica, puesto que no le gustan las cicatrices que deja, por ejemplo, una abdominoplastía.

Estatus de su próximo disco

El 28 de enero de 2016, Rihanna lanzó su octavo álbum de estudio titulado “Anti”, siendo el sencillo “Work” con el artista canadiense Drake el gran éxito del disco. Luego de eso, se alejó de la industria musical y se enfocó en sus empresas de belleza. No obstante, hizo su comeback en 2023 durante el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl en febrero y formando parte de la banda sonora de la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

Cuendo en la entrevista le preguntaron por el lanzamiento de su próximo disco explicó que aún falta un tiempo para que se concrete.

“Tengo muchas ideas visuales. Es raro. Mi cerebro está trabajando al revés en este momento. Generalmente tengo la música primero, y la música me lleva a todas estas oportunidades visuales, y ahora tengo todas estas imágenes y aún no tengo las canciones para ellas, pero tal vez esa sea la clave, esta vez... Quizás las ideas visuales me estén llevando a las canciones que necesito hacer. Ideas aleatorias, ideas extravagantes, cosas que no tienen nada que ver conmigo. Quiero decir, no puedo decírtelo. La oposición está mirando”, afirmó la barbadense.

En una entrevista pasada con “Entertainment Tonight”, Rihanna manifestó que realizaría un tour cuando tuviera música nueva para ofrecerle a sus fanáticos.

“Vamos a volver a hacer una gira. Siempre. Pero quiero volver a hacer una gira cuando haya nueva música, ¿sabes?. Ya sabemos lo que será eso. Mi última gira fue hace mucho tiempo, siento que es justo que mis fans obtengan lo que estaban esperando: música nueva. Y después de eso, simplemente explotaremos todo”, fueron sus palabras en ese entonces.