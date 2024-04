Hermes Croatto se presenta por primera vez en concierto sinfónico

En una noche que promete ser inolvidable, Hermes Croatto se unirá por primera vez con la Royal Symphony Orchestra para presentar “Croatto Sinfónico”, el fin de semana de Padres, un concierto sinfónico que fusiona la música folclórica puertorriqueña con la grandiosidad de la orquesta sinfónica.

Este evento único tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes, ofreciendo una experiencia musical innovadora y emocionante.

Croatto por su parte cuya carrera musical se ha caracterizado por fusionar la música folclórica puertorriqueña dándole un toque más contemporáneo, explicó que siempre había querido hacer un sinfónico, pero manteniendo su influencia.

“Este concierto es un sueño hecho realidad para mí. Siempre quise fusionar los ritmos tradicionales de nuestra isla con la majestuosidad de una orquesta sinfónica. ‘Croatto Sinfónico’ es más que un concierto; es un homenaje a nuestra rica cultura musical y un paso adelante en mi viaje como músico. Estoy emocionado y profundamente agradecido por la oportunidad de compartir esta experiencia única con el público”, expresó.

El repertorio de “Croatto Sinfónico” incluirá una selección cuidadosamente curada que incluirá composiciones originales de Hermes, así como de clásicos que su padre Tony hizo famosos, todas arregladas para esta ocasión especial. La colaboración con la Royal Symphony Orchestra promete elevar estas melodías a nuevas alturas, creando una sinergia única entre la música folclórica puertorriqueña y la expresión orquestal.

“Participar en un concierto sinfónico junto a la Royal Symphony Orchestra es un hito no solo en mi carrera, sino en mi vida personal. Este concierto simboliza la unión de dos mundos que me apasionan: la riqueza de nuestra música folclórica puertorriqueña y la magnificencia de la música sinfónica. Me siento profundamente honrado y emocionado de compartir esta experiencia con el público, ofreciendo un espectáculo que, espero, toque sus corazones y les recuerde la belleza y profundidad de nuestra cultura. ‘Croatto Sinfónico’ es más que una presentación; es una celebración de nuestras raíces, un puente entre generaciones y un testimonio del poder unificador de la música,” explicó el artista.

Este concierto no solo celebra el legado musical de los Croatto, sino que es una invitación a explorar la belleza de la música puertorriqueña a través de un lente sinfónico, en una noche que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.

Croatto Sinfónico se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 8:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos disponibles en Ticketera y Ticket Center.