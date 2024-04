Henry Cavill habla sobre Shakira: “Soy fan”

Poco después que Shakira y Gerard Piqué culminaron su relación, se rumoró un posible romance entre la cantante colombiana y el actor británico, Henry Cavill.

No obstante, los fans no volvieron a avivar ese cuchicheo, pero ahora el actor concedió una entrevista en lo que es la promoción de la película ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ y en la que le han preguntado sobre la aritista.

“¿Eres fan de Shakira?” le preguntaron a Henry Cavill quien en medio de risas con sus compañeros Alexander Pettyfer y Hero Fiennes Tiffin aseguró que “mis caderas no mienten. Esa tomó esa idea de mí”. Luego al terminar la broma indicó que “sí, claro, soy fan de Shakira. Cuando estaba creciendo ella ya era una gran estrella de la música, en la radio sonaba todo el tiempo, así que sí, absolutamente”.

El extracto de la entrevista empieza a ser más que viral en las redes sociales por lo que los fanáticos de la intérprete de ‘Dónde, Cómo y Cuándo’ y ‘Las De La Intuición’ no tardaron en reaccionar a las palabras del actor.

“En serio, necesito que Shakira y Henry Cavill se encuentren y tengan una foto juntos. O que él sea protagonista en uno de sus videos...”, “Henry Cavill es un lobo más en esta manada 🐺 😍” y “Moriiii 🤣 🤣 🤣 🤣 Henry Cavill dijo que la idea de las caderas no mienten es suya. Que sus caderas no mienten 🤣 🤣 🤣 amo su parte Shakifan 😍”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.

Es de recordar que en la actualidad Shakira se encuentra en la promoción de su más reciente producción discográfica que lleva por nombre ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y en los próximos días estaría lista para liberar un nuevo video musical, el que corresponde a la canción ‘Última’.