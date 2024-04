Gilberto Santa Rosa recibirá doctorado honoris causa de la Universidad de Berklee

El salsero puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, será reconocido con un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Berklee College of Music.

La importante distinción se realizará durante la colación de grados 2024 de la universidad en el Agganis Arena en la ciudad de Boston, Massachusetts. Junto a Santa Rosa, Berklee también otorgará grados doctorales honorarios a las superestrellas de la música de R&B y Hip-Hop, Ledisi y Q-Tip. Santa Rosa es el primer cantante puertorriqueño en la historia en recibir un doctorado honorifico de la prestigiosa universidad estadounidense.

“Esto es un verdadero honor para mí. Recibir la importante distinción que me hace la Universidad de Berklee al otorgarme un doctorado honorario es un reconocimiento invaluable que comparto con todos los artistas latinos que se esfuerzan por hacer música y me hace afianzar el compromiso de excelencia musical en mi carrera. Ser reconocido de esta manera por Berklee, una universidad que ha sido faro de la más alta calidad creativa en el mundo de la música y de las artes, es un regalo maravilloso que la vida me da”, expresó el cantante puertorriqueño.

Como parte de los actos de graduación y de la ceremonia donde se le entregará el grado doctoral a Gilberto, los graduandos presentarán un concierto donde sus más de 200 estudiantes vocalistas, instrumentistas, bailarines, arreglistas y productores de temas harán un tributo a las tres personalidades que se reconocerán por su trayectoria artística.

Anteriormente, Berklee ha otorgado grados doctorales honoríficos a legendas de la música como Duke Ellington, Aretha Franklin, Quincy Jones, Celine Dion, B.B. King, Joni Mitchell, Chaka Khan, Usher, Willie Nelson, Missy Elliott, Ringo Starr, Rita Moreno, Tito Puente, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Roberta Flack y John Legend.

“Quiero agradecer a todos los seguidores que han asistido a mis conciertos, adquirido mis discos, compartido mi música y han sido una presencia constante en mi carrera musical. Cada uno de ustedes, me motiva cada día a esforzarme más por estar a la altura de su amor y de su apoyo. Ustedes son parte importante de mi camino”, añadió el artista.

Actualmente Santa Rosa viaja el mundo con su Auténtico Tour presentándose en varias ciudades de los Estados Unidos para luego continuar la gira por Europa.