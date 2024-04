El fin de una era: 54 años atrás los Beatles se separaron por siempre

The Beatles anuncian su última canción “Now and Then”. / Foto: Cortesía (UMG)

54 años atrás el planeta quedó impactado tras conocerse gracias la publicación del diario inglés, Daily Mirror, la salida de Paul McCartney de Los Beatles, evento que significó luego de varios de vaivenes la separación definitiva de posiblemente la agrupación musical más importante de toda la historia de la música.

Aunque por años se responsabilizó a Yoko Ono por la ruptura del cuarteto de Liverpool, gracias al documental emitido por Disney+, “The Beatles: Get Back”, trascendió que el bajista en su afán de poder desarrollar su carrera de manera individual, desarrolló entre fines de 1969 y comienzos de 1970, fuertes discusiones con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

El fin de una era

La docuserie dirigida por el director ganador del Oscar, Peter Jackson, detalló los últimos tiempos de la banda en donde se aprecia la gran tensión entre los músicos, trabajando casi enojados en el estudio de grabación de lo que terminó siendo el último álbum publicado por el grupo, Let it be.

El periodista Mark Lewisohn, historiador de la banda, reveló que mientras Abbey Road salía a la venta, en septiembre de 1969, los integrantes se reunieron sin Starr (estaba en un chequeo médico) para discutir un nuevo disco.

Lennon propuso un trabajo en conjunto basado en temas propios (cuatro de él, otros tantos de McCartney y de Harrison; y un par de Ringo). Pero sería el grupo interpretando temas individuales, no habría más autoría en conjunto (la famosa sociedad “Lennon-McCartney).

El proyecto no prosperó y lo único que se dio desde entonces fue la mítica presentación desde una azotea, lo que significó la última vez en vivo de los Beatles, con la interpretación de cinco canciones, inmortalizada sin dudas “Don’t let me down”.

“Me están boicoteando y los voy a aniquilar”

Paul McCartney se apartó en su campo en Escocia durante seis meses para grabar su primer disco solista, pero en su regreso fue informado que para editar su disco debía esperar el lanzamiento de “Let it Be” y el debut solista de Ringo Starr.