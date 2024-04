Burbu recibe golpe en el rostro y termina con la boca ensangrentada

La presentadora de televisión, modelo y empresaria puertorriqueña, Angelique Burgos— mejor conocida como “Burbu”— compartió en sus redes sociales que recibió un golpe en el rostro que culminó con su boca ensangrentada.

“Bueno, señores, me han dado con una bola en la boca, no con la que yo quería, pero me han dado un bolazo en la boca”, dijo la animadora en una historia que publicó en su cuenta de Instagram, mientras se le ve una herida con sangre en el centro del labio inferior.

En otro video publicado en la red social propiedad de “Meta”, la también actriz detalló que el incidente— que ocurrió en una playa en Puerto Rico— sucedió mientras realizaba una grabación de trabajo. Aunque no reveló quién le propició el “bolazo”, dejó entrever que se trataba de alguien que el público conoce.

“Lo más brutal es que yo estaba trabajando cuando esto pasó so que hay pruebas de quién me hizo esto y cómo pasó todo, así que yo les voy a mostrar horita, voy a subir el video para que ustedes vean cómo fue la vuelta esta. ´Chacho, está cañón. Deja que ustedes vean quién fue el responble de esto”, comentó “Burbu”.

Al momento, la comunicadora no ha subido el video del suceso.