Desfile Nacional Puertorriqueño anuncia homenajeados 2024

En conferencia de prensa en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Junta Directiva del Desfile Nacional del Día Puertorriqueño (NPRDP por sus siglas en inglés) hizo sus primeros anuncios de temas, homenajes y homenajeados de la celebración número 67 del Desfile anual. Bajo el tema de este año, Boricua de Corazón, la celebración de dos semanas de duración de la cultura, la historia y las contribuciones de Puerto Rico a la sociedad global culmina con su icónica procesión por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York el domingo 9 de junio a las 11 a.m. EDT.

El Desfile de este año está dedicado al municipio de San Germán, Puerto Rico y las comunidades puertorriqueñas de Hawái. Conocida cariñosamente como “La Ciudad de las Lomas” y fundada en 1511, San Germán es el segundo municipio más antiguo de Puerto Rico y uno de sus primeros asentamientos españoles.

Conocido por su arquitectura colonial, calles adoquinadas y rico patrimonio cultural, San Germán alberga más de 100 edificios históricos, incluida la icónica Porta Coeli, una iglesia y un convento construido en 1609. Con raíces que se remontan a finales del siglo XIX, las comunidades puertorriqueñas de Hawái han mantenido su legado y patrimonio cultural puertorriqueño al mismo tiempo que han adoptado su identidad hawaiana, enriqueciendo el tapiz diverso del pueblo hawaiano y contribuyendo al desarrollo económico local.

“Los homenajes al pueblo de San Germán y a la comunidad puertorriqueña en Hawái incluyen las partes más orientales y occidentales de las comunidades puertorriqueñas en todo Estados Unidos”, dijo la presidenta de la junta directiva del NPRDP, Lillian Rodríguez López. “Nuestro tema de 2024, Boricua de Corazón, captura nuestro sentimiento colectivo de que ser puertorriqueño es fundamental para nuestra identidad y vive en nuestros corazones sin importar en qué parte del mundo nos encontremos”.

Por su parte, el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña expresó que “el Desfile Nacional

Puertorriqueño es una gran celebración de nuestra cultura. Nos sentimos orgullosos de volver a colaborar con este importante evento que es símbolo de la puertorriqueñidad en la diáspora y unirnos al homenaje que se le brinda al histórica ciudad de San Germán en sus 450 años de fundación.”

LISTA INICIAL DE HOMENAJEADOS DE 2024

EI NPRDP anunció su primera entrega de homenajeados. La Madrina (Madrina) de 2024 es Lisa Vélez, también conocida como Lisa Lisa del grupo con ventas de platino de los 80, Lisa Lisa & Cult Jam. Reconocida como una cantante y compositora icónica y pionera en los géneros de hip-hop latino, estilo libre y música pop, las exitosas canciones de Lisa Lisa han hecho que la gente cante y baile con su sonido único de inspiración latina.

Lisa Lisa, una artista activa cuya música abarca generaciones y culturas, está de gira este año. En 2025, su éxito clásico, “I Wonder If I Take You Home”, cumplirá 40 años desde su lanzamiento.

EI NPRDP reconoce a dos distinguidos periodistas veteranos con Lifetime Achievement, Carmen Jovet y Jorge Rivera Nieves. Jovet, La Mujer Noticia, es reconocida por ser la primera presentadora de noticias de televisión en Puerto Rico, en 1968. Su ilustre carrera de décadas le ha valido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Emmy, el Premio José de Diego y un Doctorado Honoris Causa en Justicia Penal del John Jay College de Nueva York. Jorge Rivera Nieves, también hombre ancla de noticias de televisión en Puerto Rico, es reconocido por su premiada carrera que abarca casi medio siglo. Recibió el premio Silver Circle 2021 de los premios Suncoast Emmy en reconocimiento a la excelencia en el periodismo y sus contribuciones a la industria.

Honrado con el título de Orgullo Puertorriqueño es el virtuoso violonchelista, director y compositor Emilio Colón. Fundador y director de la Orquesta de Cámara Internacional de Puerto Rico, Colón ha obtenido premios consecutivos del Fondo Nacional de las Artes, Humanidades Puerto Rico y el Fondo Nacional de Humanidades por brindar acceso a las artes a niños y comunidades en todo Puerto Rico y el extranjero. Durante los últimos 34 años, Emilio ha formado parte del cuerpo docente de la prestigiosa Escuela de Música Jacobs de la

Universidad de Indiana.

También serán honrados con el título de Orgullo Puertorriqueño los artistas multidiciplinarios, gestores culturales e incansables promotores de nuestro patrimonio cultural; Pedro Adorno y Cathy Vigo. Ambos artistas han trabajado incansablemente para preservar y promover el arte y la cultura puertorriqueña.

Fundaron el colectivo Agua, Sal y Sereno (ASYS) quienes durante los últimos 30 años han creado y producido diversas obras teatrales, talleres artísticos, conjuntos musicales y de danza y mucho más. Son los creadores de los icónicos “cabezudos” que forman parte de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que también aparecieron en la actuación inaugural de Bad Bunny en la entrega de los Premios GRAMMY 2023.

Homenaje a la Danza Folclórica

La música y la danza son dos formas de arte que promueven la cultura puertorriqueña y sus tradiciones. Por esa razón, NPRDP rinde homenaje a grupos selectos de danza folclórica que preservan, interpretan y dan energía a la danza tradicional puertorriqueña. Éstas incluyen:

Areyto Ballet Folklórico Nacional de Puerto Rico, San Juan

BombaYo, New York City

Bombazo Dance Company, New York City

Danza Fiesta, New York City

Escuela de Bomba Tata Cepeda, Kissimmee, Florida

Pleneros de la 21, New York City

Segunda Quimbamba Folkloric Center, Jersey City, NJ

Otros homenajeados anunciados incluyen:

Reconocido por Trayectoria: Stacey López - Aclamado bailarín y profesor de salsa de fama internacional

Pionera: Wanda Díaz-Merced - Astrofísica sónica y defensora de las personas con discapacidad visual

Pionero: David Antonio Santiago - Diseñador de moda, coleccionista de arte y filántropo

Embajadora: Glorimar Marrero - Galadornada guionista y directora de cine premiada por “La Pecera”

Embajadora: Ana Teresa Toro - Periodista y escritora

Embajadora: Bianca Graulau - Periodista independiente y activista

Embajador: Rafi Mercado - Galadornado cinematógrafo y documentalista

Embajadora: Asianna Saragosa Torres - Miss Latina Hawaii, defensora de la salud mental e innovadora en las redes sociales

Hijo de Borinquen: Andrés González - Miembro fundador original del Desfile Nacional Puertorriqueño

Rising Star/Estrella en ascenso: Zayra Pola -Cantautora, productora y multi-instrumentalista

Los homenajeados adicionales se anunciarán a principios de mayo.

Salud y bienestar de los niños

Cada año, el NPRDP crea conciencia sobre una causa destacada o una organización sin fines de lucro relacionada con temas de importancia para la comunidad puertorriqueña. En 2024, el NPRDP reconoce la labor de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Una organización sin fines de lucro en Puerto cuya misión es mejorar la calidad de vida de niños diagnosticados con cáncer, malformaciones o enfermedades crónicas. La Fundación ayuda a las familias a pagar servicios y tratamientos médicos no cubiertos por los planes de seguro médico. NPRDP reconoce a la Fundación de Niños por su compromiso, por su impacto positivo y compromiso para ayudar a los más vulnerables de Puerto Rico.

Calendario de eventos del NPRDP 2024

Festival Cultural de la Calle 152 el 25 de mayo - Entre las calles Jackson y Tinton, de 11 a. m. a 6 p. m.

Misa en la Catedral de San Patricio el 2 de junio - Quinta Avenida y E. 51 Street, NY, a las 4 p.m.

Gala de recaudación de fondos para becas el 7 de junio - The Plaza, 768 Fifth Ave, NY, a las 6:30 p. m.

67º Desfile Anual el 9 de junio - Quinta Avenida entre las calles 44 y 79, NY, a las 11 a.m.

El Desfile Nacional Puertorriqueño marchará por la Quinta Avenida de Nueva York, en una de las celebraciones culturales más grandes de Estados Unidos, con una asistencia estimada de un millón de personas. El desfile se transmitirá en el canal 7 de WABC en Nueva York a las 12 del mediodía EDT y en el sitio web de la estación, abc7NY.com, ABC Puerto Rico y en las aplicaciones gratuitas de noticias y televisión conectada de la estación en Amazon FireTV, Android TV, Apple TV y Roku. Para obtener más información sobre el Desfile y más detalles sobre el calendario de eventos, visite www.nprdpinc.org.