Residente se adueña del Museo del Prado en Madrid

Residente se adueño del Museo del Prado para el video de su tema “313″ como avance de su próxima gira por España.

El Museo Nacional del Prado fue el escenario el pasado 15 de marzo de Residente donde presentó una emotiva interpretación de su canción “313″. Acompañado por Silvia Pérez Cruz y Noemí Gasparini, el puertorriqueño rindió homenaje a su amiga Valentina Gasparini, fallecida en 2022, en una actuación que fusionó la música contemporánea con las obras maestras de Velázquez y Rubens.

En esta colaboración, Residente ofreció una nueva perspectiva sobre la pintura clásica, demostrando que el arte sigue siendo una de sus principales fuentes de inspiración. La interpretación en el Museo del Prado capturó la esencia de la canción “313″, que con sus letras reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la inmortalidad del arte.

El rapero puertorriqueño, René Pérez “Residente”, estará de regreso al escenario en Puerto Rico luego de seis años sin una presentación en la isla.

Luego del lanzamiento de su nuevo álbum, “Las letras ya no importan”, se anunció que Residente estará presentando su concierto en el Distrito de Convenciones el próximo 7 de diciembre.

El nuevo álbum de Residente, Las Letras Ya no Importan cuenta con 23 temas entre los que se encuentran los ya estrenados 313, This is not America, René, entre otros. Esta vez, el rapero colaboró con otros exponentes del género urbano como Rauw Alejandro y Arcángel.

Uno de los temas que más ha llamado la atención es 313, dedicado a “Valentina”, una amiga del rapero que atentó contra su vida. En el video aparece, la actriz Penélope Cruz. Previo al lanzamiento del álbum, Residente, explicó que el número 313 se le comenzó a aparecer en varias ocasiones luego de la muerte de su amiga. Uno de los miembros de su equipo de trabajo le indicó que podría ser una señal de su amiga “desde el más allá”.

“Era una cosa muy ridícula, para que me dé cuenta yo, que tengo déficit de atención, imagínate lo que tuvo que ser”, según explicó el rapero puertorriqueño en una entrevista con la revista GQ.

Sin embargo, esto aumentó ya que cuando decidió que la hermana de Valentina quien también es violinista colaborara junto a él en el tema 313, el número se le volvió a aparecer. El rapero explicó a la revista que cuando se disponía a llamar a la violista se percató que eran las 3:13 de la tarde. Además, las últimas dos notas de voz que había recibido de su amiga también habían sido a la misma hora.

Por esta razón, uno de los 23 temas del álbum es 313, dedicado a su amiga Valentina. El rapero incluyó uno de los mensajes de voz de su amiga en la introducción del tema además de tener a su hermana como violinista.