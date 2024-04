Muere cantante de 23 años tras realizarse liposucción

La cantante de folclore peruana Flor Sheiza Quispe Sucapuca, mejor conocida por su nombre artístico Muñequita Milly, murió el pasado 3 de abril a sus 23 años, tras haberse realizado una cirugía estética, específicamente una liposucción.

La causa de su muerte según la necropsia realizada, fue: múltiples laceraciones intestinales y peritonitis, que es una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos abdominales.

La artista estaba casada con Wilfredo Quispe Gaspar y juntos tenían un hijo de un año y cuatro meses.

En diálogo con la conductora peruana Magaly Medina, el hombre lamentó la muerte de su esposa y apuntó contra el médico que la operó: “Mi hijo está aquí en Lima. No lo va a ver crecer, él no va a ver a su madre, qué le voy a decir cuando sea más grande, murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando”.

La operación de Muñequita Milly fue realizada por un reconocido médico.

Días antes de su muerte, Muñequita Milly había visitado el 27 de marzo al reconocido médico Víctor Barriga Fong para realizarse una liposucción, que consiste en la extracción de grasa y tejido adiposo de diversas partes del cuerpo para mejorar la apariencia corporal.

Luego de la intervención quirúrgica, la joven comenzó a sentir molestias estomacales y decidió acudir al cirujano, quien le dijo que eran normales.

Sin embargo, la artista empezó a sufrir fuertes dolores, por lo que tuvo que ser operada nuevamente el 1 de abril en la misma clínica.

La situación no mejoró y terminó inconsciente, por lo que fue trasladada a la Clínica del Inca, ubicada en el distrito de Miraflores, en Lima. Allí permaneció internada hasta que murió el 3 de abril.