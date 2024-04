Guaynaa lanza flores al público peruano tras compartir el escenario junto a Grupo 5

El exponente urbano Jean Carlos Santiago Pérez, conocido como Guaynaa, llegó al suelo peruano por primera vez para compartir el escenario junto al Grupo 5, previo a estrenar su nuevo tema musical con el grupo.

Según reveló a través de sus redes sociales después de vivir una mágica noche junto a los hermanos Yaipén, es primera vez que pisa suelo peruano y hasta al momento cree que no habrá algo que lo supere. Incluso, tuvo un guiño con la comida peruana.

“Estoy muy feliz, muy agradecido. Me la estoy pasando de maravilla. Estoy comiendo riquísimo. Me están tratando espectacular. Difícil para otros países poder igualar la primera impresión porque es la primera vez que vengo a Perú, así que ahora los otros van a tener que darle duro y batallar, pero igual no creo que los igualen realmente”, manifestó el artista invitado, quien está próximo a estrenar tema junto Grupo 5 y Mike Bahía.

Guaynaa y el resto de los invitados del Grupo 5

La inolvidable noche tambien contó con la presencia de Mauricio Mesones, quien llegó casi al final del concierto para inyectarle una dosis extra de emoción a los presentes. Pero no fue el único que se contagió de la indescriptible energía del Grupo 5, también aparecieron Eddy Herrera, DJ Peligro, Eva Ayllón, Ráfaga, Mike Bahía y el antes mencionado, Guaynaa.

Y las reacciones de los usuarios subieron aún más la vara de las dos siguientes fechas. “Ni un minuto de desperdicio”, “El dinero mejor gastado de mi vida”, “Si pudiera fuera a las otras dos noches”, “Grupo 5 lo mejor que parió el Perú al mundo”, comentaron en las distintas redes sociales.