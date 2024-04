Grupo Niche anuncia concierto en Puerto Rico durante el mes de agosto

La agrupación de salsa colombiana, Grupo Niche, anunció a través de sus redes sociales que, como parte de su gira “Pachanguero Tour”, se presentarán en la Isla durante el mes de agosto.

El espectáculo se llevará a cabo el sábado, 3 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“¡Pachanguero Tour por el mundo! Estaremos cantando junto a nuestros nichistas de diferentes países 🎉🎶”, escribió la banda en una publicación en su cuenta de Instagram.

Grupo Niche— quienes llevan en la industria musical desde 1979— también visitará otros países como Colombia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Chile y España.

La última vez que la orquesta se presentó en el archipiélago fue en 2021 y en el “Día Nacional de la Zalsa” en 2017.

Al momento, no han informado día, hora y a través de cuál plataforma los puertorriqueños pueden adquirir los boletos para el evento.

Aventura anuncia concierto en el Choliseo

El cantante de ascendencia puertorriqueña y dominicana, Romeo Santos, anunció a través de un video publicado en sus historias de Instagram que se presentará próximamente junto a la banda, Aventura, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La agrupación de bachata nacida en El Bronx (Nueva York) iniciará su esperada gira “Cerrando Ciclos” este año por Estados Unidos y Canadá. El tour comenzará el próximo 1 de mayo en Sacramento (California) y culminará el 21 de junio en Dallas (Texas).

Sin embargo, aún se desconoce la fecha de cuándo visitarán Puerto Rico. El video promocional del espectáculo en el reciento boricua no establece fecha y hora del concierto, ni cuando y por cuál plataforma comenzará la venta de boletos.

Inicialmente, habían informado que “Cerrando Ciclos” no solo representaría una celebración de sus éxitos musicales que marcaron sus 20 años carrera, sino también un momento para mirar hacia el futuro. La agrupación se disolvío en abril de 2011 para que los integrantes trabajaran proyectos indivuduales, como ya había anticipado Romeo Santos— su fundador y vocalista— en febrero de 2010. No obstante, entre 2019 y 2021 tuvieron varios reencuentros musicales.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, compartió el también llamado “Rey de la Bachata” en ese momento a través de sus redes sociales.