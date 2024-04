La reacción de Paul McCartney al cover de ‘Blackbird’ por Beyoncé

Tras el lanzamiento del nuevo disco de Beyoncé, Paul McCartney se tomó el tiempo para escuchar la nueva versión que hizo de ‘Blackbird’, y compartió su opinión sobre la canción.

Aquí te contamos que piensa el artista británico, y la reacción que tuvo, por este pequeño homenaje.

¿Qué dijo Paul McCartney sobre el cover que hizo Beyoncé?

Según el músico, la artista pop ha fortalecido el mensaje original sobre los derechos civiles que sirvió de inspiración para su creación hace varias décadas, a través de su reinterpretación.

“Creo que Beyoncé ha hecho una versión fabulosa e insto a cualquiera que aún no la haya escuchado a que la vea. ¡Les va a encantar!”, dijo Paul, a través de sus redes sociales.

Además, McCartney reveló que tuvo la oportunidad de platicar con su colega.

“Hablé con ella por FaceTime y me agradeció por escribirlo y dejarla hacerlo. Le dije que el placer era todo mío y pensé que había hecho una versión increíble de la canción. Cuando vi las imágenes en la televisión a principios de los años 60 de las niñas negras que eran expulsadas de la escuela, me pareció impactante, y no puedo creer que todavía en estos días haya lugares donde este tipo de cosas estén sucediendo ahora mismo. Cualquier cosa que mi canción y la fabulosa versión de Beyoncé puedan hacer para aliviar la tensión racial sería algo grandioso y me enorgullece mucho”, agregó.

La historia de ‘Blackbird’

La canción originalmente lanzada en 1968 por The Beatles, tenía un propósito definido: transmitir un mensaje de esperanza y aliento en tiempos de adversidad. Paul compuso la pieza con la intención de dirigirse específicamente a las jóvenes afroamericanas que enfrentaban la opresión durante el apogeo del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.

McCartney reveló que su inspiración surgió al conocer sobre los problemas raciales, en lugares como Alabama, Mississippi y, especialmente, tras el incidente en Arkansas.