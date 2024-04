Héctor Delgado se incomoda con canción durante juego del BSN

El pastor Héctor Delgado, antes conocido como “Héctor El Father”, pasó anoche un momento incómodo cuando pusieron unos de sus temas de reguetón, durante el juego de los Vaqueros de Bayamón contra los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo.

En un video viral en redes sociales, se observa el momento en que Delgado baja su cabeza cuando comienza a sonar el tema “Sácala”, canción que lanzó en el 2005 cuando era conocido como “Héctor El Father”.

El tema es en colaboración con Don Omar, Wisin y Yandel, y tiene contenido que hace referencia a las armas.

“A mi me invitan al juego para hacer una oración, ya que era el comienzo de la temporada. Todo el mundo sabe que a mi me gusta el baloncesto (…) Pusieron una canción mía vieja y ciertamente me sentí incomodo. Uno ya no está acostumbrado a escuchar esa letra, pero no solamente me pasó en ese juego. Me pasa en un sinnúmero de lugares, me pasa en restaurantes, en cultos que donde he estado predicando y pasan carros con la música”, expresó en entrevista con Jugando Pelota Dura (Teleonce).

Delgado fue invitado a realizar la oración previo al partido de inauguración.

Resultados de los juegos:

Vaqueros de Bayamón le aguan la fiesta a los Gigantes de Carolina

Los Vaqueros de Bayamón obtuvieron su revancha y le aguaron la fiesta a los Gigantes de Carolina en el primer partido de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros necesitaron 45 minutos de acción para vestirse de pillos y llevarse al dominar por el mínimo 82-81 a los campeones Gigantes de Carolina en el partido inaugural celebrado el miércoles en el Coliseo Guillermo Angulo.

Restando menos de un minuto de acción y el marcador 81-76 a favor de los locales, Onzie Branch consiguió un triple que acercó a los visitantes 81-79.

Con los carolinenses a la ofensiva y Quinn Cook con el balón, una jugada de balón entre dos provocó que la posesión pasara a manos de los Vaqueros para una oportunidad ofensiva.

Entonces, los bayamoneses encontraron en la figura de Tony Bishop el canasto del empate y en la jugada el norteamericano consiguió la falta personal que lo llevó a la línea del tiro libre para virar el marcador 82-81.

Los orientales trataron una última jugada ofensiva pero no lograron capitalizar ante una gran defensa de Bayamón.

Carolina que perdía por tres tantos en el cuarto parcial, consiguió el empate mediante tres tiros libres de Cook, luego de la falta personal de Bishop.

Cook fue el líder ofensivo de los campeones al conseguir 20 puntos, nueve rebotes y tres asistencias en causa perdida. Emmitt Williams hizo los propio con 15 tantos y nueve rebotes, mientras Yomar Cruz aportó 13 puntos.

Bishop fue la bujía ofensiva de los Vaqueros con 18 puntos y 12 rebotes. Onzie Branch hizo lo propio con 14 tantos.

San Germán y Manatí inician con el pie derecho

Los Criollos de Caguas, anteriormente los Grises de Humacao, buscaron comenzar su temporada con el pie derecho, buscando la clasificación a postemporada por primera vez desde que el equipo entró al BSN en el 2021.

Comenzaron bastante bien, llevándose la primera mitad en San Germán contra los semifinalistas Atléticos, 47-39. Dominaron el segundo parcial 28-21 y encestaron diez triples en los primeros 20 minutos.

San German se pegó en el marcador en el tercer parcial, empezándolo 14-5 para irse arriba 53-52, y terminaron ganándolo 25-16. Fue final de película en el cuarto periodo, con el marcador llegando a estar empate faltando cuatro minutos. Un bombazo de tres de Louis King (21 puntos, 6 rebotes en 7-17 del campo) puso a Caguas a ley de uno de empatar faltando 30 segundos. Llegaron a tener posesión faltando 14 segundos para empatarlo, pero Travis Trice (16 puntos, 8 asistencias en 4-15 del campo) fallo un tiro de tres, y tiradas libres de los Atléticos, que tuvieron seis jugadores anotar en doble dígitos, el mejor siendo Byron Allen con 23 tantos (9-15 del campo), sellaron su victoria, 89-85.

Por su parte, la era de José Juan Barea como dirigente en Guaynabo comenzó con una derrota ante unos inspirados Osos de Manatí, que dominaron la segunda mitad en el Mario “Quijote” Morales para salir con victoria de 101-93. Fueron liderados por Sheldon Mac, que se lució con 34 puntos solo fallando cinco tiros del campo (10-15). El juego estuvo empate a 44 en el medio tiempo, cada equipo ganando uno de los primeros dos parciales por cinco, pero los Osos se llevaron el tercer periodo por diez, y no cedieron la ventaja. Guaynabo lo hizo interesante, llegando a cortar la ventaja a seis con un triple de Jermaine Miranda faltando 1:21, pero una rápida güira de Jonathan García terminó con las esperanzas de los Mets. E.J. Crawford anotó 26 puntos en 8-11 del campo en causa perdida.

Este jueves, los Santeros de Aguada (anteriormente Cariduros de Fajardo) regresan a la liga cuando visitan a los Cangrejeros de Santurce, y los Piratas de Quebradillas se enfrentan a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes.