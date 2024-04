Colin Farrell se sumerge en nuevos desafíos histriónicos en la serie “Sugar”

En la nueva serie de AppleTV+ que estrena mañana, Colin Farrell (The Recruit, Miami Vice) interpreta a un enigmático detective privado que investiga la desaparición de la nieta de un exitoso productor de Hollywood. Metro tuvo la oportunidad de charlar con el también productor ejecutivo de la serie, y quien obtuvo su primera nominación al Oscar por la esplendida The Banshees of Inisherin. El actor, quien más adelante regresará al universo de Batman, en la serie The Penguin, en la que retoma el personaje titular, manifestó sentirse atraído por las complejidades del misterioso personaje, y también se expresó sobre las particularidades estéticas de la excelente serie que fusiona géneros y que cuenta efectivamente con características del cine neo-noir.

Una de las principales características del neo-noir es la línea gris entre el bien y el mal. Además de la moralidad del personaje que se cuestiona constantemente. Sin embargo, algo de los que estamos seguros es en la genuina humanidad de tu personaje. Sugar es un tipo con buenas intenciones. Entonces, ¿cuál fue el principal desafío de no caer en la caricatura del “tipo bueno” que se sostiene de sus defectos para crear tan importante equilibrio?

—Todo fue realmente presentado en forma de guion. Cuando me uní al programa, creo que se habían escrito dos episodios. Entonces conocía del origen o la base del personaje, y del comienzo del caso que se va desarrollando a medida que avanza la historia. Pero no sabía exactamente la profundidad de la incertidumbre que enfrenta este hombre, que en un principio tenía tan claro quién es, pero que llegaría a cuestionar sus propias motivaciones y sus propios comportamientos e intenciones. Así que simplemente seguí el rastro y traté de permanecer lo más presente posible. Pero lo que más me atrajo del personaje fue lo definida que estaba su brújula moral al comienzo de la serie. Como actor, fueron aguas muy divertidas de navegar.

Algo que realmente me gustó de esta serie fue la integración de escenas o clips de películas clásicas. Se usaron como un reflejo de los pensamientos del personaje. Entonces, como productor, ¿cuánto contribuiste a ese aspecto de la serie o a la selección de los clips?

—Cero, un gran cero. Todo eso estaba hecho (ríe). En serio, tengo que darles mucho crédito a los editores, quienes realmente inyectaron al programa con un sentido de tiempo y lugar al extraer escenas de películas de hace mucho tiempo, décadas, e intercalando esos momentos y esos pequeños clips en las escenas que filmamos. Y esto parece darle al programa una especie de sentido de urgencia, pero también un sentido de contexto, reconociendo las características del género y reconociendo que este es el mundo en el que habitamos. Un mundo de misterio, de duplicidad, de engaño, de codicia, ambición y todas esas cosas, que encontramos en el centro de este género como canal para contar la historia.

Este no es tu primer trabajo en el género del noir. Estuviste en Minority Report, Ask The Dust y True Detective, entre otros. ¿Cuál es tu película noir favorita y como productor, si te inspiraste en alguna para esta serie?

—Quizás Murder My Sweet (1944) con Dick Powell. Pero hay muchas otras como The Big Sleep. Me encanta Mitchum en cintas como Farewell My Lovely (1975). The Maltese Falcon (1941) es una difícil de superar, y The Long Goodbye (1973) con Elliot Gould. Sabía que con la serie estaríamos honrando y también aprovechando décadas de este género, como género. Pero nuevamente, sentí que, al leer el texto, había algo, un nuevo enfoque y era por supuesto, el personaje central de Sugar. Su amabilidad, su empatía, ternura y su carencia de hastío. A menudo los personajes de este género, ya sea Bogart, Powell, Mitchum o hasta Gould, están hastiados, muchas veces están un poco dañados o deteriorados por el trabajo que han estado realizando. Y este personaje al comienzo de la serie no era así, él es un tipo optimista, tiene este tipo de conexión con los demás y su creencia de que el ser humano es fundamentalmente bueno.