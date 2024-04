Anuncian nueva exhibición permanente y concierto en el Museo de Las Américas

El Museo de Las Américas presenta una agenda de actividades durante el mes de abril que incluye recorridos, presentaciones y un especial Domingo familiar en el que destaca la apertura de una nueva exhibición permanente. Este mes, además, marca la clausura de las celebraciones en torno al 30 aniversario del museo con un magno concierto titulado: Bohemia de Las Américas.

Las actividades del museo inician con un recorrido guiado de la nueva exposición Mirar el futuro, que estará a cargo de la artista y creadora de esta propuesta, Tari Beroszi, y de la curadora, Dra. Laura Bravo; el domingo 7 de abril, a la 1:00 p.m. La exposición Mirar el futuro cuenta con el auspicio de la Pollock-Krasner Foundation.

El jueves 11 de abril, a las 6:00 p.m., se realizará la presentación de la monografía Aby Ruiz, sin pena ni gloria, en la que participarán los artistas Laura Galbán, Rafael Trelles y Carlos Ortiz Burgos. El artista Aby Ruiz estará presente y firmando ejemplares de la publicación.

Mientras que, el domingo 14 de abril, a las 4:00 p.m., se presentará el concierto Bohemia de Las Américas en el Café Teatro José Luis Moneró en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Bohemia de Las Américas cerrará las celebraciones alrededor del trigésimo aniversario del Museo, con una noche inolvidable llena de música que contará con la participación de Silverio Pérez, Aidita Encarnación, Jesús “Chuíto” Muñoz, junto con participaciones especiales de Hilda Ramos y Tito Auger. Para información y boletos, debe visitar www.museolasamericas.org o comunicarse al 787-724-5052.

Finalizando las actividades del mes, el 28 de abril, se llevará a cabo el Domingo Familiar de 11:00 a. m. a 4:00 p.m. El programa del día comienza con la apertura de la exposición permanente Santos de Palo de Puerto Rico, colección Alegría-Pons, a las 11:00 a.m. y la presentación simultánea de la agrupación musical Son Cultural.

A las 11:30 a.m., se realizará un taller familiar de estampado con la artista Lizette Cruz, y a la 1:00 p.m., un recorrido guiado de la exposición Travesías / Crossings con la artista, Imna Arroyo Cora, y el curador, Humberto Figueroa.

La programación pública del Museo cuenta con el auspicio de Humanidades Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Comisión Especial Conjunta De Fondos Legislativos Para Impacto Comunitario.

Los visitantes al museo pueden disfrutar también de las exposiciones temporales: ¿Quién profanó la mansión Georgetti? de Eddie Ferraioli en sala hasta el 28 de abril, Travesías/Crossings de Imna Arroyo Cora exponiéndose hasta el 30 de junio, Mirar el futuro de Tari Beroszi, en exhibición hasta el 31 de mayo, así como de las exhibiciones permanentes Las Artes Populares en Las Américas y Santos de Palo de Puerto Rico, colección Alegría-Pons.

El Museo de Las Américas opera en horario de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. El costo regular de entrada es de $6.00 para adultos y de $4.00 para estudiantes, Seniors (con ID) y niños.

Para información adicional y reservaciones para grupos puede llamar al 787-724-5052, escribir a info.museolasamericaspr@gmail.com o visitar www.museolasamericas.org. Para conocer información actualizada del Museo de Las Américas pueden unirse a su comunidad virtual a través de Facebook e Instagram como @museolasamericaspr.

Travesías / Crossings ha sido posible gracias al auspicio de: Tiznando el País - Visualidades y Representaciones, Mellon Foundation, Fondo Flamboyán para las Artes, Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico, Alianza de Museos de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras, Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, National Association of Latino Arts and Culture, Connecticut, Department of Economic and Community Development, Office of the Arts, Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Humanidades Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El Museo de Las Américas, fundado e inaugurado el 4 de octubre de 1992 por Ricardo E. Alegría, es una organización sin fines de lucro. Está localizado en el segundo nivel del Antiguo Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. El Museo se especializa en todas las manifestaciones del arte de Las Américas. Anualmente recibe un promedio de 40,000 visitantes, y desde su inauguración se han realizado sobre 500 exhibiciones temporales.