“Pensé que éramos panas”: Jay Fonseca acusa a Molusco de no ayudarlo a crecer

El analista político Josué Fonseca, mejor conocido como Jay Fonseca, arremetió contra el locutor Jorge Pabón “Molusco” por una publicación realizada en las redes sociales donde se utilizó su imagen para asegurar que otros comunicadores han emulado los contenidos que se realizan a través de la plataforma “Molusco TV”.

Fonseca escribió en los comentarios de Instagram de la publicación realizada por Molusco, una descarga donde acusa a su colega de pensar solo en el negocio y no ayudar a los demás a crecer en la transición hacia las plataformas digitales que han realizado ambas figuras que se han destacado mayormente en los medios tradicionales.

En la publicación aparece una imagen del nuevo podcast de La Garata de la Mega con Héctor Torres “DePlaymaker” en el centro con el título “Ahora todos hablan de deportes”.

“Fíjate, nosotros empezamos el Museo del Reggaetón en el 2016 con Walde Lozada y Edgardo Vicenty y no dije nada cuando empezaron otros años después. También empecé en 2006 a postear en internet y desde el 2008 en redes mis videos y comentarios de noticias y política y no dije nada cuando otros lo hicieron… creamos los podcasts de Economía con Calle y Empresarismo con Calle y no dije nada cuando otros empezaron años después a hablar de inversiones y emprendimiento. Tampoco dije nada cuando imitaron Religión Con Calle y cuando calcaron Medicina con Calle pq entiendo que hay espacio para todos… ahh pero si lo hace Molusco TV hay que dejarles el espacio y Dios libre pq imagínate que nosotros somos los copiones. Yo pensaba que éramos panas, pero ya veo que para alguna gente todo es negocio y cómo aplastan a los demás en vez de como todos crecemos. Muy triste man. Pudimos haber sido un buen equipo, pero cuando pedí hacer el Podcast entre todos en mi canal para que me dieran la mano, Chente y Play dijeron que sí y Molusco ni siquiera pudo contestarme. Ya entiendo, es negocio, pero para mí la amistad va primero. Síganme en mi canal YouTube Jay Fonseca PR los que quieran. A la larga, sigo pensando que hay espacio para todos (sic.)”, escribió Jay Fonseca.

En la parte final de su escrito, Fonseca se refiere al podcast realizado por Molusco, Chente Ydrach, Héctor Deplaymaker y el analista político donde se unieron para realizar dos conversaciones luego de aparecer como los comunicadores que más influyen, según un estudio del SME Puerto Rico.

Fonseca acusó a Molusco de no brindarle la mano a la idea de realizar el mismo junte para el canal de YouTube al cual le ha vuelto a brindar mayor contenido.