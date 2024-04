Conoce a “Las Mujeres de Bryan”

Se trata de ocho mujeres, valiosas, extraordinarias, talentosas, valientes y comprensivas. Ocho mujeres que serán parte del grupo que forma el elenco de “Las Mujeres de Bryan”. Ellas se han destacado en la televisión, en la música, en la actuación y en el teatro. Mujeres que han formado parte del crecimiento y desarrollo del maquillista profesional, presentador de televisión y actor, Bryan Villarini.

Sara Jarque, Linnette Torres, Aidita Encarnación, Camila Monclova, Cristina Sesto, Eunice Jiménez, Naomi Bonafoux y Desireé Cardoza son algunas de “Las Mujeres de Bryan”, un espectáculo que revive en nuestros escenarios locales el género vodevil. Es un stand-up comedy que coquetea con el teatro musical. Una pieza que celebra a las mujeres, su influencia y su aportación en la vida de todos nosotros, particularmente en la de Bryan Villarini.

“Vivo en profundo agradecimiento por la influencia positiva y el amor que me han dado las mujeres. Yo sentía la necesidad de, en algún momento, estar en los escenarios de mi país con alguna de esas mujeres que han sido especiales e importantes para mí. Las llame y todas ellas (y las que faltan por anunciarles) dijeron un rotundo SÍ para ser parte de este show. Por eso en este sueño que estoy viviendo tengo la oportunidad de juntar un elenco de ensueño, que me ayudarán a contarles -a manera de chisme de barrio- cómo estas mujeres y muchas otras me han salvado y me han llevado a ser la persona que soy hoy”, comentó Villarini, sin dejar fuera que también contará la historia y pelará a aquellas que le han hecho la vida de cuadritos.

“Las Mujeres de Bryan” promete ser una experiencia divertida y llena de sorpresas que llevará al público por la vida de su protagonista, desde su infancia cuando era un niño introvertido e inseguro hasta convertirse en el carismático y exitoso hombre que es hoy. El show despliega las historias de las mujeres que han modelado su carácter, sus valores y su éxito. Su mamá Carmina, su abuela Nana, maestras importantes en su vida, sus mejores amigas, profesoras universitarias, las actrices con las que ha colaborado y muchas otras serán reveladas en la historia que cuenta con una orquesta en vivo, coristas y 12 bailarines. “Las Mujeres de Bryan” es una oda a las figuras femeninas que todos tenemos en nuestras vidas, recordándonos el poder transformador del amor, la amistad y las ganas de superarse.

“Las Mujeres de Bryan”, es una historia escrita y conceptualizada por Bryan Villarini junto a Grabriel Soto. El libreto es de la autoría de Mikephillipe Oliveros, la dirección escénica de Miguel Rosa Lopez, la dirección musical de Aidita Encarnación y las coreografías de Raúl de la Paz.

La obra se presentará 24 y 25 de mayo en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce, en la sala de Festivales, Antonio Paoli.

Para boletos y más información, pueden acceder a ticketera.com.