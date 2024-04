Maluma sobre su ausencia en redes sociales: “El deber de ser padre me llama”

El cantante colombiano, Maluma, acudió a sus redes sociales para pedirle disculpas a sus fanáticos por mantenerse ausente en las últimas semanas.

“Por aquí los saludo, perdón que estaba tan perdido. Lo sé, lo siento, pero el deber de ser padre me llama y esto ha estado un bolero serio, ha sido la experiencia más chimba de la vida, pero no ha sido tan fácil; los que son padres saben de lo que les hablo”, expresó el medellinense en una historia de su cuenta de Instagram, quien agradeció a sus seguidores por los mensajes positivos que ha recibido.

Asimismo, comentó que ahora que nació su primogénita, Paris Londoño Gómez, está más inspirado que nunca para en crear nueva música.

“Cuando dicen que los bebés vienen con inspiración y bendiciones, es muy cierto, demasiado cierto. La creatividad la tengo en otro nivel y me estoy preparando porque quiero aprovechar este momento. Me siento literalmente con la motivación más grande que he tenido en mi vida y quiere escribir las mejores canciones del mundo”, agregó.

Fue el pasado 9 de marzo, a las 8:23 a.m., en la clínica El Rosario de Medellín (Colombia) que Paris llegó al mundo. La pequeña es producto de la relación entre Maluma y la empresaria y arquitecta, Susana Gómez.

En octubre de 2023, el exponente urbano anunció que se convertiría en papá por primera vez en mitad de un concierto celebrado en la capital estadounidense como parte de su gira “Don Juan”.

“Mi gente, les tengo una sorpresa esta noche. Hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video. Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero está viendo”, afirmó en aquel momento el artista, antes de presentar su último videoclip “Procura”.

El cantante de 29 años, quien ha popularizado temas como “Felices los cuatro” o “Hawái”, lleva dos años saliendo con su pareja, una relación que ambos han mantenido de manera discreta.