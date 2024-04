Aventura está de regreso con su nuevo sencillo “Brindo con agua”

La agrupación de bachata nacida en El Bronx (Nueva York), Aventura, estrenó la noche del lunes un nuevo sencillo titulado “Brindo con agua”.

La canción marca el regreso de la banda, que no lanzaba un tema desde agosto de 2021, siendo este “Volví” junto al trapero boricua, Bad Bunny.

“Me arrepiento y perdón le pido a Dios, soy causante de mis actos y de mi error. Quedé solo y cómo borro esas palabras? Papi oye, porqué le pegas, si ella a ti no te ha hecho nada?”, es parte de la letra del single inspirado en el arrepentimiento de un hombre que una noche comete actos violentos contra su esposa y madre de sus hijos.

Se trata de un preámbulo para su esperada gira “Cerrando Ciclos” que realizarán este año por Estados Unidos y Canadá. El tour comenzará el próximo 1 de mayo en Sacramento (California) y culminará el 21 de junio en Dallas (Texas).

Inicialmente, habían informado que “Cerrando Ciclos” no solo representaría una celebración de sus éxitos musicales que marcaron sus 20 años carrera, sino también un momento para mirar hacia el futuro. La agrupación se disolvío en abril de 2011 para que los integrantes trabajaran proyectos indivuduales, como ya había anticipado Romeo Santos— fundador y vocalista— en febrero de 2010. No obstante, entre 2019 y 2021 tuvieron varios reencuentros musicales.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, compartió el también llamado “Rey de la Bachata” en ese momento a través de sus redes sociales.

Las entradas para la gira “Cerrando Ciclos” están disponibles a través de aventura.cmnevents.com.