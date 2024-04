Ángela Aguilar dice que grabaría una canción con Bad Bunny si la letra no es vulgar

La cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar, se encuentra estrenando su gira “Jaripeo hasta los huesos” por los Estados Unidos y México, junto a su padre, Pepe Aguilar, y otros miembros de su familia.

En medio del “media tour”, habló con el programa televisivo “El Gordo y la Flaca” (Univisión) sobre este proyecto y la periodista colombiana, Tanya Charry Hernández, aprovechó para preguntarle si se aventuraría a crear una canción inspirada en el género urbano.

“Si a ti te invintan a hacer un reggaetón, ¿lo haces?”, cuestionó la también presentadora de televisión, a lo que la mexicana respondió: “Dependiendo del reggaetón. Uno bonito sí acepto”.

La también compositora considera que las nuevas generaciones deben escuchar “buena música” y no aquella que agrega un tono vulgar y que desfavorece a las mujeres.

“Yo creo que hay mucha música que es un poco irrespetuosa, vulgar y regresando al tema de los boleros, esta música es universal para todos aquellos que les gusta el amor, que comparten este sentimiento tan bonito que no es necesario usar vulgaridades ni palabras diferentes”, añadió la artista al respecto.

Tanya Charry además comentó que la hija de Pepe Aguilar le confesó que aceptaría hacer un dueto con el trapero boricua, Bad Bunny, si analiza primero la letra del tema para asegurarse que esta no tenga palabras o frases obscenas.

Ángela Aguilar luego habló de la nominación que tiene en el Latin American Music Awards 2024, revelando que jamás pensó estar nominada.

“Nunca en mi vida había pensado ni siquiera en la posibilidad de tener esa nominación. Entonces cuando me entero yo dije ‘ay, no es cierto, no creo, la verdad’. Y de repente veo y veo la categoría y yo ‘pues, no, mejor me quedo en mi casita”, expresó la cantante.