Rapera Lizzo aparentemente renuncia a la música

La cantante, rapera y flautista estadounidense Melissa Viviane Jefferson, mejor conocida como “Lizzo”, ha generado inquietud entre sus seguidores al compartir ayer, viernes, un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su intención de “renunciar” por las “mentiras” que dicen de ella y las burlas que recibe sobre su cuerpo.

En la publicación, la compositora no aclaró si esto significaba que abandonaba la industria musical o las plataformas sociales.

“Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en internet. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré, pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él...”, comenzó diciendo.

Además, afirmó que con regularidad recibe comentarios negativos sobre diversos aspectos de su vida, como su apariencia física y sus opiniones.

“Constantemente me enfrento a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y puntos de vista, siendo el blanco de la broma cada vez por mi apariencia. Mi personaje es criticado por personas que no me conocen y me faltan el respeto. ¡Lo dejo!”, agregó.

La estrella del pop fue criticada esta semana por encabezar una recaudación de fondos para el presidente Joe Biden.

Lizzo se encuentra actualmente en medio de una demanda por acoso sexual interpuesta por tres de sus exbailarinas, quienes alegan que creó un entorno laboral hostil y las acosó sexualmente, aunque la cantante ha negado estas acusaciones. Además, enfrenta otra demanda de un exempleado que afirma que permitió la intimidación, el acoso y la discriminación racial dentro de su equipo.

“Por si hoy nadie te lo ha dicho: ¡Eres especial! Por si nadie te hizo creer: ¡Eres especial! A veces necesitamos ser nuestros propios animadores, y si ninguno de estos comentarios ayuda, espero que sus propias palabras lo hagan”, finalizó.

Lizzo, quien ganó reconocimiento con su tercer álbum de estudio, “Cuz I Love You” (2019), el cual incluye éxitos como “Truth Hurts” y “Good as Hell”, es conocida por su estilo musical diverso que fusiona el hip-hop, el soul, el funk y el R&B.

La artista ha recibido numerosos premios y nominaciones a lo largo de su carrera, incluidos varios premios Grammy. En los Grammy Awards de 2020, Lizzo ganó tres galardones, incluidos los de “Mejor Álbum Urbano Contemporáneo” y “Mejor Interpretación de Pop Solo” por “Truth Hurts”.

Asimismo, es reconocida por su activismo en favor de la positividad corporal y el empoderamiento femenino, abogando por la autoaceptación y la inclusión tanto en la industria musical como en la sociedad en general.