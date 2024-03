Jimena Gállego da las gracias a Maripily por la “gran jugada” que realizó en La casa de los famosos

Durante la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, transmitida por Telemundo Puerto Rico, la presentadora del programa, Jimena Gállego, agradeció a Maripily por tomar la decisión de comenzar a jugar sola y abandonar la Tierra.

La determinación de la personalidad boricua fue de sorpresa para la casa, lo que provocó las expresiones de parte de la conductora Jimena Gállego.

Gállego señaló en una transmisión en vivo en la red social Instagram que agradecía a Maripily por haber decidido hacer la jugada, ya que explicó que “nos cambiaste la jugada a todos aquí afuera y ahora todo ya es un revolú’”.

“A mí como fan de la casa, que no me encariño con ningún team ni quiero que gane nadie más que el que el público escoja, a mí me parece súperbuena la jugada que hizo Maripily porque ahora sí de verdad no está nada predecible. Nada. No sabemos quién va a apoyar a qué, qué va a pasar, quién se va a pelear con quién, le metió un condimento increíble a la casa”, expresó también la presentadora mexicana en su transmisión en vivo.

Por otro lado, Gállego le daría un consejo a la empresaria puertorriqueña de ignorar la información que les llega a los concursantes que es del exterior de la casa. Se dirigió a Maripily en su transmisión y le comento “qué mal que oyes a los carritos porque al final los carritos ensucian todo porque nunca sabes, ya lo vimos, mandan información errónea o mandan información verdadera, igual no vale la pena”.