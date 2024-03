Este es el acuerdo tácito entre Eva Mendes y Ryan Gosling sobre la crianza de sus hijas

Eva Mendes, reconocida actriz y madre dedicada, ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso con la crianza de sus hijas en un acuerdo tácito con su pareja, el también actor Ryan Gosling. Aunque Gosling acaparó los titulares por su destacada actuación en la reciente ceremonia de los Óscar, Mendes prefirió mantenerse discreta.

Durante la gala, donde Gosling deslumbró con su interpretación musical, Mendes optó por un atuendo informal y se mantuvo alejada de los reflectores de la alfombra roja. A través de las redes sociales, expresó su orgullo por el logro de su esposo y, al mismo tiempo, recordó la importancia de regresar a casa para atender a sus hijas.

Ryan Gosling y Eva Mendes tienen una fuerte y privada relación

La decisión de Mendes de priorizar su rol como madre no es nueva. Desde el 2012, tras su participación en la película “The Place Beyond the Pines”, la actriz optó por retirarse del cine para dedicarse por completo a la crianza de sus hijas. En una entrevista en el programa ‘Today’, Mendes afirmó que siempre supo que quería ser madre a tiempo completo, sin que esto interfiriera con otras responsabilidades.

El acuerdo entre Mendes y Gosling refleja un entendimiento mutuo sobre la importancia de equilibrar sus carreras profesionales con su vida familiar. Mientras Gosling continúa trabajando en proyectos cinematográficos, Mendes encuentra satisfacción en su papel como madre y en proyectos que le permiten permanecer cerca de casa.

Para Mendes, la maternidad ha sido su prioridad indiscutible. Aunque reconoce que ha seguido trabajando en otros ámbitos, cla actriz ha establecido límites claros para garantizar que pueda estar presente en la vida de sus hijas y brindarles el apoyo y la atención que necesitan.

Con sus hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee, ya de 9 y 7 años respectivamente, Mendes continúa encontrando satisfacción y plenitud en su rol como madre a tiempo completo. Su ejemplo inspira a muchas mujeres a encontrar el equilibrio entre su vida profesional y familiar, priorizando siempre aquello que realmente importa: el bienestar de sus seres queridos.