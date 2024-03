Así fue como Jerry Trainor protegió al elenco de iCarly durante las grabaciones

Tras el lanzamiento del documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, que expone los abusos sufridos por algunos famosos durante su infancia, mientras trabajaban en diversas producciones de Nickelodeon, varios usuarios de redes sociales han afirmado que Jerry Trainor, actor de iCarly’, habría protegido a sus compañeros de Dan Schneider.

En el material se exponen algunas de las conductas de Dan Schneider hacia los actores menores de edad en importantes programas como ‘El Show de Amanda’ o ‘Zoey 101′.

Como resultado, se han compartido videos en línea donde los internautas afirman que Jerry Trainor, quien interpreta a Spencer en ‘iCarly’, hizo todo lo posible por mantener alejados a los demás actores del productor.

Jerry Trainor cuidó a sus compañeros de iCarly

A través de TikTok y X, antes conocida como Twitter, se han difundido videos que muestran a Jerry Trainor junto a sus compañeros de la serie, como Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress y Noah Muck. Estos videos, grabados antes o después de filmar una escena de ‘iCarly’, también muestran la presencia cercana del productor Dan Schneider junto a los actores.

Tras la difusión del documental que expone las conductas problemáticas de Schneider hacia los actores menores de edad, el productor emitió una disculpa por su comportamiento con los actores durante ese período.

Algunos fans de la serie han comentado que en los videos se puede observar a Jerry Trainor posicionándose entre los adolescentes y Dan Schneider.

Jerry Trainor mantiene una gran relación con los protagonistas de iCarly

En la actualidad, y con el regreso de la serie, se ha dejado en claro que Jerry mantiene una gran amistad con Miranda y Nathan, confirmando que ellos lo ven como una figura paternidad, gracias a que básicamente él los vio crecer desde que era adolescentes.