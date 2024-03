Ariana Grande en plena catarsis

Ariana Grande ha experimentado la fama desde varios ángulos. Recuerda como llegó a disfrutarla en su juventud, pero luego se convirtió en un arma de dos filos que la llevó a refugiarse en ella misma.

La artista global, de 30 años, vive un momento lleno de sentimientos encontrados, y así en ese estado de vulnerabilidad decidió exponer sus alegrías, dolores, miedos y retos en el nuevo material discográfico titulado Eternal Sunshine, ya disponible en todas las plataformas digitales y en formatos físicos.

“Tenía miedo de exponer mis sentimientos, no lo pensé mucho. Ahora, me doy cuenta que lo hice y resultó una liberación. La pérdida y el dolor que escuchas en partes del álbum, pueden resultar desgarradoras, pero hay mucho amor y transparencia, eso quería capturarlo, que no fuera todo una pelea. En el proceso hubo una catarsis y sí fue complicado encontrar el equilibrio porque definitivamente tuve algunas sesiones en las que escribí de manera más emocional y reactiva, pero eso también es muy humano. Así que no quería que se quedara fuera”, señaló Ariana Grande.

Recomendados

Eternal Sunshine se convirtió en un testimonio de un momento de transición que vive la cantante, en el que sus emociones más profundas son compartidas de manera pública.

“Dicen tantas cosas de mí, que si mi divorcio, mi salud, mi cabello o cuerpo... ¡Oh Dios! Espero que este álbum calme todos los rumores. Estuve muy nerviosa porque algunas partes tocan cosas que son reales, eso fue parte del concepto. Debo confesar que tengo un poco de miedo en cómo descifren las canciones”, puntualizó.

Considerada como una artista que sobresale por su voz elegante en los medios tiempos y potente en las baladas, que a los cuatro años tuvo su primer papel en un musical y a los 13 debutó en Broadway. Ahora, es compositora, intérprete, actriz, productora, empresaria y fan del K-pop.

“Soy una mujer que pasó por diferentes situaciones, algunas llenas de alegrías, triunfos, pero también otras de dolor y enfrentar a una sociedad que en momentos es inhumana y malévola. Me he refugiado más en mi interior y menos en la exposición. Soy muy inquieta y se nota en mi constante búsqueda. Así que voy por más proyectos como actriz, preparando gira y buscando el amor”.

Eternal Sunshine marca su regreso a la industria musical a casi cuatro años de su anterior. El título del disco viene de la película Eternal sunshine of the spotless mind (2004).

Ariana Grande, compartió cuál es el mensaje de este disco y que es parte de su filosofía de vida: “Es hora de que seas sincero con la vida y descubras quién eres realmente”.

Salud física y mental

Ariana Grande utiliza su poder mediático para compartir situaciones que no han sido fáciles para ella, además de un mensaje positivo contra esos discurso de odio en redes sociales.

“Deberíamos ser más empáticos. Mis fans saben por todo lo que he pasado, pero siento que hay muchos que comentan a la ligera sobre los cuerpos de otras personas, las enfermedades y la salud mental. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Sigo dando ese mensaje de ‘basta’ a las críticas destructivas. Hay una frustración insaciable, un sentimiento infernal inexplicable al ver a la gente malinterpretar a las personas que amas y a ti”, dijo.