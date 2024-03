Un Datecito con El Calce: Chuwi viene a representar el oeste de la isla

Compuesta los hermanos Wilfredo “Willy” Aldarondo Torres, Lorén Aldarondo Torres, Wester Aldarondo Torres y el amigo Adrián López, la banda Chuwi se convirtió en el vivo ejemplo de que son parte de una generación que está dispuesta luchar por sus sueños.

En Un Datecito con El Calce en Furtivo Speakeasy, la banda oriunda de Isabela compartió sus comienzos, la razón detrás de su nombre, y la experiencia de darse a conocer en el concierto de Buscabulla en el Anfiteatro Tito Puentes.

“¿Quién es Chuwi? Chuwi es nuestro perro se llama Chewy con ‘e’, ‘w’, ‘i’ de punto y ‘e’ y lo llamamos a la banda por el perro, verdad ya, no entiendo quisiéramos que la historia fuera más interesante”, bromeó el Wester quien es el encargado de la producción, cantante y pianista del grupo.

Chuwi Suministrada. De izquieda a derecha: Wester Aldarondo Torres, Adrián López, Lorén Aldarondo Torres, y Willy Aldarondo Torres.

Aunque el hermano Willy se tuvo que excusar por compromisos laborales, el resto de los miembros de la banda explicaron a fondo el proyecto de Chuwi.

La banda se formó en el 2020 debido al encierro por la pandemia del COVID-19.

“Habíamos estado fuera de nuestra casa por mucho tiempo, estábamos estudiando en Mayagüez o que sé yo entonces no siempre bajábamos a la casa de nuestros padres a la misma vez. No fue como que hasta cuarentena todos regresamos al mismo espacio todos juntos por tiempo prolongado y ahí empezaron. Wester y Willy producieron un track ellos escribieron la lírica, yo no aporté nada y me dijeron ‘Lorén tenemos esto quieres cantarle’ y yo como ‘okay’ y pues jugamos el juego de tirarlo nuestras amistades lo escucharon. Nos gustó el feeling I guess de crear”, explicó la vocalista Lorén.

Asimismo, añadió que Adrián entró a la ecuación para su primera presentación en Mayagüez porque necesitaban un percusionista.

Los hermanos Aldarondo no recibieron educación formal en la música, si no que su talento vino por crianza.

Sin embargo, Adrián compartió que él sí ha tenido una formación musical desde temprana edad.

“La música siempre fue parte de mí. Yo creo que tiene que ver que papi como que tocó guitarra cuando yo estaba en la barriga de mami. Mami llegó a cantar en algún momento, mi hermana canta toca guitarra y yo cogí clases desde cuarto grado hasta que me gradué. Después fui al colegio y me metí a la banda de marcha que yo como que siempre estuve en ese ambiente educativo de la música por decirlo así”, afirmó el percusionista.

La gran apuesta llegó cuando Buscabulla los contactó para participar en el concierto que tuvieron, en el 2022, en el Anfiteatro Tito Puentes.

“Nos hicieron el reach out como que mira queremos hacer un regreso queremos hacer aquí eventos y en verdad no hemos hablado con producción. Así nos dijeron, pero nos encantaría que abriéramos a ver qué piensan”, contó Wester.

El intercambio se dio luego de que Chuwi lanzara “Navidades en Cataño”, y Buscabulla compartiera la canción en sus redes sociales.

Actualmente, Chuwi se encuentra de celebración por su segundo EP “Tierra” el que cuenta con cuatro canciones “Tierra”, “Mundi”, “Durmiendo”, y “Guerra”.

En “Tierra”, la banda da continuidad del uso de géneros tropicales en fusión con el sonido alternativo que les destaca.

El EP llegó dos años luego de su primer EP “Pan”.

Mira la entrevista completa