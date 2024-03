Tempo anuncia que tiene lista la tiraera contra Anuel AA: “Ocho mil comentarios y la explotamos”

El exponente urbano, Tempo, anunció a través de sus redes sociales que tiene lista una tiraera contra el trapero, Anuel AA, luego de que este lo mencionara en una estrofa del remix “VVS Switch” asegurando que lo había retirado de la música urbana.

“Ya retiré a Coscu y a Tempo, díganme quién es next”, se puede escuchar a Anuel decir en la canción donde colabora con Pressure 9X19, YovngChimi, CDobleta, Hades66 y Luar La L.

En respuesta a ello, David Sánchez Badillo— nombre de pila del ponceño— escribió en sus plataformas digitales que con ocho mil cometarios, lanza el “diss track”.

“Fuck you Vvs switch. Tempo siempre será el cruel. Quien me retiro a mi? Que me mame el b**** @anuel. 8 mil comentarios y la explotamos!”, escribió “El León” en su cuenta de Instagram.

Al momento, Emmanuel Gazmey Santiago— más conocido por su nombre artístico Anuel AA— no ha emitidio expresiones al respecto.

En “VVS Switch Remix”, Gazmey Santiago también mencionó a Feid, quien es la actual pareja de su exnovia, Karol G. Anuel y Karol se separaron en marzo de 2021, después de casi tres años de relación amorosa. No fue hasta junio de 2023, que los colombianos se dejaron ver agarrados de la mano. Sin embargo, en la pasada edición de los Premios Billboard 2024, confirmaron que son pareja.

“La AA, rey del trap, tú dime ¿Quién es Feid?”, expresó el boricua en otro de los versos.

Por esa razón, Cosculluela salió en defensa de ambos, respondiéndole que el paisa tiene un mejor posicionamiento en la industria musical que él.

“Feid, para ti, es el ‘bichote’ y Karol G es la ‘bichota’, y tú eres un ‘velador’, a ti te corrieron del caserío”, sostuvo el intérprete de “Prrrum”.

“A ti nadie te hace caso, es una regla ya en el género, nadie quiere hacerte caso”, agregó.

A pesar de las constantes provocaciones por parte de Anuel, Feid ha mantenido un bajo perfil, optando por no responder los ataques.